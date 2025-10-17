Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Ο διάλογος των κατηγορουμένων λίγο πριν από το έγκλημα - Real.gr

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται, ενώ η αδελφή του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ζητά να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος.

Τα όσα είπαν στις αστυνομικές αρχές οι βασικοί πρωταγωνιστές της άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς επίσης και οι συγγενείς του θύματος, φέρνει στο φως το Star.

Ο διάλογος μεταξύ των δύο κατηγορούμενων έγινε λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, έτσι τουλάχιστον όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον φίλο του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε:

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Ο συνεργός ξεκίνησε την ομολογία του υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική του κακοποίηση από τον 68χρονο έγινε το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Δεν μπορούσε όπως λέει να το αποτρέψει και μάλιστα απείλησε ότι θα φωνάξει την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος του έδωσε 400 ευρώ, αναφέροντας στη συνέχεια.

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε : “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;”».

Στο μεταξύ, η κατάθεση του ανιψιού του θύματος, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, ρίχνει «φως» στα δραματικά δευτερόλεπτα της εκτέλεσης.

Ο νεαρός ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος θεωρούνταν ιδιαίτερα αγαπητός και ήταν γνωστός για την καλή του φυσική κατάσταση, αναγνώρισε τον δράστη στην αστυνομία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο άνδρας που μπήκε στο κάμπινγκ προσποιήθηκε τον πελάτη, μιλώντας στα αγγλικά:

«Ο δράστης είπε προς τον θείο μου “You have a place to stay? Is there any place for me?” Τότε ο θείος μου, με ειρωνικό ύφος, του απάντησε “What a place?” και γελούσε. Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ακολούθησε και δεύτερος.

«Ο θείος μου σηκώθηκε από το γραφείο του και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ. Εγώ βρισκόμουν στη ρεσεψιόν. Ο επιστάτης ήταν στην πόρτα. Μόλις ακούσαμε τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα κι εκείνον να φύγει. Έτρεξα προς τα αριστερά, εκείνος προς το ψυγείο. Φώναζα “βοήθεια” και “help”, αλλά δεν υπήρχε κανείς», κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ.