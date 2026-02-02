Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Πού στρέφουν τις έρευνες οι Αρχές - Εξετάζεται η σύνδεση με την εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα - Real.gr

Τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι Αρχές.

Του Θεοδόση Πάνου

Ο 27χρονος, επιχειρηματίας με εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, έπεσε θύμα απαγωγής την περασμένη Δευτέρα, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, την ώρα που έβγαινε από την οικία του, τον πλησίασαν δύο μαυροντυμένοι άνδρες (εκ των οποίων ο ένας με πιστόλι) και αφού φάνηκε να συνομιλούν τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Τη σκηνή παρακολούθησε η σύντροφος του 27χρονου η οποία ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή, δεν δηλώθηκε καμία απαίτηση από τους δράστες.

Το Mega έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου στην Ελευσίνα, έξω από το σπίτι της συντρόφου του.

Στο βίντεο φαίνεται ένας εκ των δραστών αρπάζει τον 27χρονο, ενώ μαζί με έναν άλλο τον βάζουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο. Το όχημα, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλεμμένες πινακίδες.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι το θύμα δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες. Κάτι που δείχνει ότι ο 27χρονος δολοφονήθηκε σε άλλο σημείο και μετά μεταφέρθηκε στο ρέμα όπου εντοπίστηκε από έναν περιπατητή.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ανοίγει ο φάκελος της δολοφονίας στη Μάνδρα επιχειρηματία τον οποίο σκότωσαν και έκαψαν το 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 27χρονος διατηρούσε επαφές με τον άνδρα που δολοφονήθηκε το 2024.