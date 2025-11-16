Δολοφονία 42χρονου στην Αράχωβα: Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων - Real.gr

Quantcast
17:35, 16/11/2025
Δολοφονία 42χρονου στην Αράχωβα: Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων

Ποινική διωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 42χρονου σε σαλέ στην Αράχωβα.
της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από προθεση, κατά συρροή από κοινου, τετελεσμένη και σε απ’οπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

