Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: «Εγώ το έκανα, θα σας πω με λεπτομέρειες» - Τι υποστήριξε η 46χρονη - Real.gr

Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της την Παρασκευή 31/10. Η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γεγονός που αρχικά παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, η νύφη της γυναίκας, η σύντροφος του γιου της, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της.

Η συλληφθείσα ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Πήγα στο σπίτι με το μαύρο Skoda Fabia, που μου έχει παραχωρήσει ο πατέρας μου και με αυτό έφυγα. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού την χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε στις Αρχές.

«Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή»

Η κόρη της άτυχης γυναίκας αναφέρει στο MEGA πως οι υποψίες πήγαιναν από την πρώτη στιγμή στην 46χρονη.

«Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδερφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου».

Όπως σημειώνει:

«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν».

Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Realnews, δέκα ημέρες πριν την εξιχνίαση της υπόθεσης

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγεται η δολοφονική επίθεση σε βάρος της 75χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το ντοκουμέντο καταγράφηκε σε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, το οποίο δούλευε κανονικά την ημέρα του φρικτού εγκλήματος, κάτι που πιθανόν δεν γνώριζε η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Η 46χρονη νύφη της ηλικιωμένης, παρότι έστρεψε αλλού τις κάμερες στο σπίτι της 75χρονης και δεν κατέγραψαν εικόνα, δεν έκλεισε το ήχο.

Κατά τις ίδιες πηγές ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να παρακαλά επίσης την 46χρονη να μην την χτυπά. Η δράστις δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί, παρά μόνο ψιθυρίζει αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.