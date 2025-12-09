Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: «Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα» - Real.gr

Μιλά στην «R» η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα. Επανεξέταση των στοιχείων ζητά η 46χρονη.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Το είχε βάλει στο μυαλό της, είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Επί 25 ημέρες έπαιζε θέατρο, τώρα το συνεχίζει και εμφανίζει νέα ψέματα. Πρώτα ομολόγησε, μετά δεν θυμάται και τώρα υπονοεί την παρουσία συνεργού που δεν κατονομάζει». Με τα λόγια αυτά στη Realnews αντέδρασε η κόρη της 75χρονης στα νέα σενάρια που εμφάνισε η ήδη προφυλακισμένη 46χρονη Ροζαλία Μ. για τη δολοφονία της πεθεράς της με βασανιστικό τρόπο μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με τη νύφη μου. Η στάση της είχε αλλάξει. Φερόταν παράξενα. Ενώπιον των αστυνομικών ομολόγησε με πολλές λεπτομέρειες πράγματα που δεν τα ξέραμε κιόλας. Και τώρα θέλει να ανατρέψει αυτά που ομολόγησε. Είναι αδίστακτη…», προσθέτει η Ξένια, κόρη της άτυχης Στέλλας Στάθη.

Κατά τις έρευνες των Αρχών στο αυτοκίνητο της 46χρονης, που το 2012 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή στην Α’ Θεσσαλονίκης, βρέθηκε μία αποκριάτικη μάσκα προσώπου, ενώ ανιχνεύθηκαν κηλίδες αίματος που δεν ανήκαν στην ίδια. Επίσης στο πορτμπαγκάζ υπήρχαν ένα ξύλινο καφέ στειλιάρι και ένα αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο με ξύλινη λαβή, ενώ στο σπίτι της βρέθηκαν κάποια κοσμήματα τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της. Ετσι, βάσει αυτών των στοιχείων, η 46χρονη αρχικά ομολόγησε στους αστυνομικούς. Κατά την απολογία της όμως ενώπιον των δικαστικών Αρχών άλλαξε στάση, υπονοώντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στο έγκλημα.

Για την αλλαγή στάσης της κατηγορουμένης, η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Τσιώνα επεσήμανε στην «R» πως «δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η τελική θέση της. Είπε ότι δεν θυμάται και υπονόησε ότι μπορεί να υπήρχε και συνεργός. Η αλλαγή της στάσης της, ενώ ομολόγησε και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απλά λέει ψέματα. Το πού λέει ψέματα το ξεδιαλύνουν τα ντοκουμέντα και η δικογραφία που είναι απόλυτη. Η παρουσία της έχει καταγραφεί από τις κάμερες».

«Προ εκπλήξεων»

«Η κατηγορουμένη δεν έχει τη σωματική ρώμη που να δικαιολογεί τόσο μίσος και δύναμη για να δοθούν δεκάδες μαχαιριές. Δεν είναι συμπαγής προσωπικότητα, ένα φύλλο στον άνεμο είναι αυτή η κοπέλα. Είναι δυνατόν η 75χρονη να μην αναγνώρισε τον σωματότυπό της όταν είναι εμφανή τα γυναικεία χαρακτηριστικά της και να την αποκαλεί 15 φορές ‘‘αγόρι μου’’. Δεν αποκλείω να βρεθούμε προ εκπλήξεων…», τονίζει από την πλευρά της η συνήγορος της κατηγορουμένης, Ειρήνη Μαρούπα.

Η πλευρά της 46χρονης ζητά επανεξέταση κάποιων στοιχείων, όπως να διερευνηθεί ποιος ή ποιοι ήλεγχαν τις κάμερες του σπιτιού και να ταυτοποιήσουν τις φωνές που ακούγονται στο ηχητικό ντοκουμέντο, ενώ κάνουν λόγο μόνο για 40 λεπτά που έχουν απομονωθεί, ενώ το συνολικό είναι πολύ μεγαλύτερο. Επιπλέον ζητούν να ελεγχθεί ποιος απενεργοποίησε τις κάμερες πριν από το έγκλημα, καθώς τέσσερα πρόσωπα είχαν αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ημέρα της δολοφονίας η κάμερα άλλαξε θέση τρεις φορές. Η πρώτη στη 1.09 π.μ., η δεύτερη στη 1.14 π.μ. και η τρίτη στις 2.02 π.μ.

Η υπεράσπιση θεωρεί αδύνατο η 46χρονη να πήδηξε τον φράχτη χωρίς σκάλα ή βοήθεια καθώς δεν είχε κλειδιά, ενώ αμφισβητεί το γεγονός ότι όλα τα τζάμια από το παράθυρο έπεσαν εντός του σπιτιού. Αναρωτιούνται μήπως κάποιος το άνοιξε και το έσπασε εντός της οικίας. Επισημαίνεται ακόμη ότι στη δικογραφία δεν υπήρξε ιατροδικαστική έκθεση.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός ανέφερε ότι στις 5 Νοεμβρίου έφτασε στις Αρχές μια πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ένας Ρομά που χρησιμοποιεί συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου συμμετείχε στη δολοφονία της 75χρονης.

«Τόσο οι ενδείξεις όσο και μία προανακριτική ομολογία είναι επισφαλή αποδεικτικά μέσα, όταν δεν συνεπικουρούνται και από άλλα, όπως έγγραφα, γενετικό υλικό, τηλεφωνικές κλήσεις, αποτυπώματα, εκθέσεις αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνες, όπου απαιτούνται», αναφέρει η συνήγορος υπεράσπισης Ειρ. Μαρούπα.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει πολύκροτες υποθέσεις, στις οποίες καταδικασμένοι (ακόμα και αμετάκλητα) αθωώθηκαν, όταν αποκαλύφθηκε ότι άλλοι είχαν τελέσει τα εγκλήματα για τα οποία είχαν φυλακιστεί αυτοί. Σε όλες τις περιπτώσεις η Αστυνομία ήταν βέβαιη ότι είχε συλλάβει τον δράστη και τα ΜΜΕ είχαν κατακρεουργήσει τους κατηγορουμένους, ως βέβαιους δράστες, πριν από την ισόβια καταδίκη τους. Η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι σιωπηλή και προσεκτική. Να μην αρκείται σε στοιχεία που δεν διασταυρώνονται με άλλα και δεν βεβαιώνουν απολύτως ότι ο κατηγορούμενος που έχουν ενώπιόν τους είναι ο αληθινός δράστης και να μην εφησυχάζει μέχρι την ενδελεχή έρευνα όλων των πτυχών», συμπληρώνει η γνωστή δικηγόρος.