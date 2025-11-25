Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Realnews, δέκα ημέρες πριν την εξιχνίαση της υπόθεσης - Real.gr

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, επιβεβαίωσαν πλήρως το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει η Realnews, την Κυριακής 16 Νοεμβρίου, με τίτλο «Εγκλημα στη Σαλαμίνα: Γνώριζε τους δολοφόνους της» .

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δράστες της δολοφονίας, στα τέλη του Οκτωβρίου φαίνεται πως γνώριζαν πολύ καλά που ακριβώς ήταν τοποθετημένες οι κάμερες στο σπίτι του θύματος, ενώ φαίνεται πως είχαν και άριστη πληροφόρηση για τα χρήματα και τα τιμαλφή που διατηρούσε η άτυχη γυναίκα στο σπίτι της. Παράλληλα, στο ρεπορτάζ αναφερόταν και η εκτίμηση των αστυνομικών ότι οι δράστες σκότωσαν την 75χρονη, διότι τους αναγνώρισε.

Τελικά, η 46χρονη νύφη του θύματος, ομολόγησε για την πράξη της, το βράδυ της Δευτέρας.

