Quantcast
Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του '26 η δίκη στο Εφετείο - Real.gr
real player

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του ’26 η δίκη στο Εφετείο

12:27, 03/11/2025
Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του ’26 η δίκη στο Εφετείο

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία» – Δύο συλλήψεις μετά τα επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε νωρίτερα σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

 

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

 

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,έγιναν δύο συλλήψεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32 03/11
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

13:30 03/11
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29 03/11
Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

13:22 03/11
Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

13:15 03/11
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13 03/11
Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

13:07 03/11
Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

13:00 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved