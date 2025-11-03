Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του '26 η δίκη στο Εφετείο - Real.gr

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Πατέρας Άλκη Καμπανού: «Υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία» – Δύο συλλήψεις μετά τα επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε νωρίτερα σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,έγιναν δύο συλλήψεις.