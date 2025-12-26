Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο γιος της - Τα ευρήματα που οδήγησαν στη σύλληψή του - Real.gr

Την Τρίτη καλείται να απολογηθεί ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν το πρωί στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, εκτιμώντας ότι βρίσκεται πίσω από τον φρικτό θάνατό της, με τα κίνητρα να θεωρούνται οικονομικά. Από την πρώτη στιγμή ο ίδιος υποστήριζε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν έπεισε τις αρχές.

Αρχικά ο γιος της έκανε λόγο για ατύχημα λόγω τσιγάρου, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν σε εγκληματική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της έδειξαν ποσότητα ηρεμιστικών ουσιών στο αίμα της, φάρμακα τα οποία –σύμφωνα με τις αρχές– δεν λάμβανε. Παράλληλα, στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτου υλικού.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του.

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση»

Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο του 2025 η Αγγελική Νικολούλη ενημέρωσε τον γιο του ζεύγους στο Κολωνάκι σχετικά με την εισαγγελική παρέμβαση που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμα και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Ο ίδιος, αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση του συνόλου των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του 60χρονου, συγγενικού προσώπου της θανούσας, στην υπό διερεύνηση υπόθεση, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια Ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.