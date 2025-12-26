Ελένη Παπαδοπούλου: Σχέδιο 3 φάσεων πίσω από τη δολοφονία της-Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο - Real.gr

Σοκάρει η υπόθεση δολοφονίας της χήρας του υπουργού του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Το «παζλ» της δολοφονίας της αρχίζει να συμπληρώνεται τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης χήρας , καθώς συνελήφθη ο γιος της.

Αρχικά ο θάνατος θεωρήθηκε δυστύχημα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά ωστόσο, εξιχνιάζεται ως έγκλημα.

Πίσω από τη δολοφονία της φαίνεται ότι βρίσκεται ο 60χρονος γιος της. Συνελήφθη σήμερα από τις Αρχές και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και εμπρησμό.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως όταν πληροφορήθηκε, από την Αγγελική Νικολούλη σχετικά με την εισαγγελική παρέμβαση που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμα και για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια, ο ίδιος , αν και δεν έκρυψε την απορία του, συμφώνησε ότι «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται». «Δεν μπορώ να καταλάβω όμως από πού κι ως πού… Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί το σπίτι ήταν κλειστό», πρόσθεσε. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο».

«Είμαστε σοκαρισμένοι»

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», λέει η Αγγελική Νικολούλη.

«Πληροφορήθηκα από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του».

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγες ήμερες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλονταν σε αναμμένο τσιγάρο.

«Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος».

Μητέρα και γιος είχαν διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος συλληφθείς είχε χρέη 400.000 ευρώ, ενώ είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να το πουλήσει.

«Κλειδί» στις έρευνες αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Ο 60χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχομένη Τρίτη. Παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.