Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης για τον Κορκονέα ζήτησε ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου - Real.gr

Στο Ανώτατο Δικαστήριο είχε προσφύγει ο πρώην ειδικός φρουρός και αυτή είναι η τρίτη φορά που η υπόθεση φτάνει στον Άρειο Πάγο. Τις δύο προηγούμενες είχε προσφύγει η οικογένεια του αδικοχαμένου 15χρονου καθώς το Εφετείο αναγνώριζε στον Ε. Κορκονέα το ελαφρυντικό με αποτέλεσμα μείωση της ποινής του στα 13 χρόνια και αποφυλακισή του λόγω έκτισης της ποινής.
Η σημερινή διαδικασία πάντως διεξήχθη εν μέσω έντασης καθώς η συνήγορος της οικογένειας του θύματος Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλησε να υποβάλλει υπόμνημα προς το δικαστήριο σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση» με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου Βάσω Πανταζή να επιμένει ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.
Τον τελευταίο λόγο για το εάν θα αναιρεθεί ή όχι η απόφαση έχει το Ποινικό Τμήμα του ΑΠ, που αναμένεται να αποφανθεί το επόμενο διάστημα.