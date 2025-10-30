Δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία: Αρνούνται κάθε εμπλοκή οι δυο συλληφθέντες - Πώς τους εντόπισαν οι Αρχές - Real.gr

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικού σωματείου, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Οι 28χρονοι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσής τους. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την δολοφονία.

Οι συλληφθέντες είναι ξαδέρφια με καταγωγή από την Γεωργία, ο ένας έχει γεννηθεί στις Σέρρες και η μητέρα του μένει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και έχει συγγενείς στην Κατερίνη. Κανένας από τους δύο δεν είχε ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων, ενημερώθηκαν οι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους Κύπριους συναδέλφους τους, ότι στην Ελλάδα βρίσκονται δύο ύποπτοι για την δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία. Έγιναν παράλληλες έρευνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκαν στη δυτική Θεσσαλονίκη οι δύο 28χρονοι. Και οι δύο φέρονται να έχουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο και εκεί να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Ο ένας είναι από τις Σέρρες, ενώ ο άλλος γεννήθηκε στη Γεωργία με συγγενείς στη Θεσσαλονίκη.

Φέρεται να έμεναν σε ξεχωριστά σπίτια, γι’ αυτό μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται κατ’ οίκον έρευνες σε ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με την παρουσία των ίδιων, λόγω των κακουργηματικών διώξεων τις οποίες αντιμετωπίζουν.

Πώς τους εντόπισαν οι Αρχές

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία έφθασε στα ίχνη των δυο εκτελεστών, καθώς αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες και εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας.

Αρχικά αξιοποιήθηκε μία σειρά στοιχείων από τον εντοπισμό κάποιων προσώπων που σχετίζονται με την κλοπή και την παροχή των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονική επίθεση. Ένα πρόσωπο εξ αυτών είναι ένας 57χρονος Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές της Κύπρου, ο οποίος προσεγγίστηκε και εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές. Από εκεί αντλήθηκαν στοιχεία για τους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φαίνεται ότι οι δύο αυτοί νεαροί διέμεναν στην Πάφο και ήρθαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σημαντικά είναι τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί προ της δολοφονίας για τον άτυχο επιχειρηματία.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι υπήρχαν αναφορές από ρωσικές εφημερίδες και τον ρωσικά ΜΜΕ -προ της δολοφονίας- ότι είχε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, ότι είχε υποβοηθήσει σε διαχείριση ύποπτων κεφαλαίων, ότι είχε τον έλεγχο του λιμανιού της Λεμεσού κι άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.