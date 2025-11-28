Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της - Real.gr

Quantcast
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων – Τι είπε στην απολογία της

14:59, 28/11/2025
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων – Τι είπε στην απολογία της

της Άννας Κανδύλη

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της η επόπτρια του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, έξω από το οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα τον Απρίλιο του 2024.

Η κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλείψεως από υπόχρεο φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της πως δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία που της αποδίδεται «Δεν ήμουν παρούσα όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λεει οτι θα πάρω περιπολικό. Εγω επέστρεψα στο γραφειο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κατι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ οτι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου.»

