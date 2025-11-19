Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο φρουρός του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, μπροστά στο οποίο δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της η Κυριακή Γρίβα.

Ο όρος που του επιβλήθηκε είναι της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορουμενος ισχυρίστηκε ότι αντιληφθηκε τον δράστη όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης κοπέλας και τότε βγήκε αμέσως απο το αστυνομικό κουβούκλιο.

Νωρίτερα, σήμερα, ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε ΑΤ αφέθηκε μετά την απολογία του και ο τηλεφωνητής, ο οποίος το βράδυ που η Κυριακή Γρίβα πήγε να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, της είπε πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, σημειώνοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.