Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Η αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες του τηλεφωνητή της Αμεσης Δράσης και του φρουρού του Α.Τ. - Real.gr

Ελεύθεροι, με περιοριστικό όρο, αφέθηκαν οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Πρόκειται για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, μπροστά στον οποίο δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της η Κυριακή Γρίβα, και τον τηλεφωνητή, που είπε τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας μίλησε στο STAR μετά την απόφαση των δικαστικών Αρχών.

«Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του. Γιατί αν είχαν πράξει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ δίπλα μου. Τώρα θα πηγαίναμε για έναν καφέ».

Ηταν η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα στην απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι ο φρουρός και ο τηλεφωνητής, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο τμήμα της περιοχής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φρουρός, στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι αντιλήφθηκε τον δράστη όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης κοπέλας και τότε βγήκε αμέσως απο το αστυνομικό κουβούκλιο.

Νωρίτερα, χθες, ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε ΑΤ αφέθηκε μετά την απολογία του και ο τηλεφωνητής, ο οποίος το βράδυ που η Κυριακή Γρίβα πήγε να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, της είπε πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, σημειώνοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.