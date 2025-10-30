Δολοφονία στα Χανιά: Φόβοι για αντίποινα - Ο 23χρονος δράστης ετοιμάζεται να απολογηθεί δηλώνοντας μετανιωμένος - Real.gr

Με μια σφαίρα στην καρδιά ο 23χρονος δράστης του φονικού το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στην πλατεία του Έλους στα Χανιά, αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου, τον οποίο πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές με 22άρι όπλο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος, έδειξε τρία πλήγματα από βολίδα κοντόκανου πολεμικού όπλου. Μία βολή κεντρικά στον θώρακα η οποία τρύπησε το μυοκάρδιο και επέφερε τον θάνατο, μία δεύτερη στον θώρακα που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει μυς και μια τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού που του προκάλεσε διαμπερές τραύμα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν διευκρινίζεται η σειρά και αν η βολή στην καρδιά ήταν η χαριστική. Ο 23χρονος αναμένεται να εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, τι προηγήθηκε και ποιοι λόγοι τον οδήγησαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του συγχωριανού και μακρινού συγγενή του μπροστά στα μάτια εκατοντάδων παρευρισκόμενων της γιορτής καστάνου, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί.

Ο νεαρός δράστης που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές των Χανίων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη δολοφονία του 52χρονου, δηλώνει από την πρώτη στιγμή βαθιά μετανιωμένος και συγκλονισμένος.

Πληροφορίες του neakriti, αναφέρουν ότι την ίδια στάση θα τηρήσει και κατά την απολογία του, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Δεν είναι τυχαία η αναφορά ενός εκ των συνηγόρων του, του κ. Απόστολου Λύτρα συγκεκριμένα, ότι σε ένα κρητικό γλέντι περισσότεροι από τους μισούς έχουν πάνω τους όπλα. «Στην Κρήτη υπάρχει ακόμα και ο σασμός και η οπλοφορία και η βεντέτα. Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο για την Ελλάδα το 2025 αλλά είναι μία πραγματικότητα. Το έχουμε δει να συμβαίνει και μάλιστα επειδή η τοπική αστυνομία το γνωρίζει, η περιοχή στην οποία κατοικούσε ο δράστης είναι γεμάτη αστυνομικούς υπό τον φόβο βεντέτας», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Λύτρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Ο έτερος συνήγορος κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης από την πλευρά του επαναλαμβάνει τις τοποθετήσεις ότι «ο θύτης δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση καθώς ποτέ δεν περίμενε πως ερχόταν η στιγμή που θα έφτανε σε τέτοιο σημείο» και τονίζει πως όσα έχει να πει ο 23χρονος, θα τα πει στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Από την πλευρά του θύματος, η σύντροφος του υποστήριξε ότι υπήρχε μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες και ότι είχαν συμβεί διάφορα περιστατικά κυρίως τσακωμοί.

Σε βάρος του 23χρονου ο εισαγγελέας Χανίων άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.