Δολοφονία στη Φοινικούντα: Κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης η Αστυνομία - Real.gr

Στη ΓΑΔΑ αναμένεται να μεταβεί συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews, στο στενό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εστιάζει η Αστυνομία, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από την άγρια δολοφονία.

«Πρέπει να προσέχω. Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν. Θα πάρω μια καραμπίνα για να αμυνθώ. Θα φύγουμε με τον Βασίλη από το σπίτι και θα μείνουμε στο κάμπινγκ. Θα αλλάξω και τη διαθήκη μου, θα γράψω νέα…». Με τα λόγια αυτά περιέγραφε στο στενό του περιβάλλον τις απειλές που βίωνε ο 68χρονος, αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, προτού πέσει νεκρός στις 8:30 το βράδυ της περασμένης Κυριακής από τις σφαίρες που έριξε εναντίον του ο νεαρός δολοφόνος με το περίστροφο. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, μετά τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί τον περασμένο Ιούλιο αλλά και στις 7 Σεπτεμβρίου, διέμενε το τελευταίο διάστημα στο κάμπινγκ με τον 61χρονο επιστάτη, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση και ήταν δίπλα του στο κάμπινγκ τα τελευταία 20 χρόνια. Σε μία γυναίκα και δύο άνδρες που τον είχαν συνοδεύσει ως μάρτυρες την 1η Οκτωβρίου σε συμβολαιογράφο της Πύλου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη νέας διαθήκης, είχε εκμυστηρευθεί τους φόβους του, προσθέτοντας πως «τώρα, ύστερα από πολλή σκέψη, οι επιλογές μου είναι σωστές». Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο 68χρονος είχε συντάξει άλλη διαθήκη, εξαιρώντας κατά πληροφορίες από αυτή τρεις άλλους συγγενείς του που διαφωνούσαν με τις επιλογές του.

Η δεύτερη διαθήκη, που άνοιξε το πρωί της Παρασκευής, αναμένεται να ρίξει φως στα κίνητρα του δράστη. Οσον αφορά το μέγεθος της περιουσίας του, μόνο για το κάμπινγκ είχε δεχθεί πριν από πέντε χρόνια πρόταση εξαγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία όμως είχε απορρίψει. Ποσοστό στην επιχείρηση του κάμπινγκ είχε και ο 33χρονος ανιψιός του, που παραμένει για τους αστυνομικούς πρόσωπο-κλειδί της διπλής δολοφονίας, καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, γλιτώνοντας ο ίδιος από την τελευταία σφαίρα που έριξε εναντίον του ο δράστης και η οποία καρφώθηκε σε τροχόσπιτο παραθεριστή. Να σημειωθεί πως και ο 17χρονος γιος της αδελφής του επιχειρηματία κλήθηκε από τις Αρχές και κατέθεσε επί τρεις ώρες, ενώ στον 33χρονο ανιψιό οι αστυνομικοί επέδειξαν δύο φωτογραφίες υπόπτων, τους οποίους όμως δεν αναγνώρισε ο ίδιος ως δράστες της δολοφονίας.

Το σκηνικό του εγκλήματος

Οπως κατέθεσε ο 33χρονος ανιψιός στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας και στους άνδρες του κλιμακίου του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που μετέβη στην περιοχή της Φοινικούντας, ο δράστης της διπλής δολοφονίας φορούσε φούτερ με κουκούλα, δεν είχε καλύψει το πρόσωπό του, ήταν ανοιχτόχρωμος με ξανθά μαλλιά και μικρόσωμος. «Μπήκε στο γραφείο αφήνοντας αναμμένη την μηχανή του, ένα μικρό σκούτερ. Εκείνη την ώρα στο γραφείο ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ο άγνωστος ρώτησε: “Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;”. Ο θείος μου απάντησε: “Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;”. Τότε είδα να βγάζει γρήγορα το όπλο. Το έβαλα στα πόδια τρέχοντας, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ημουν τυχερός, κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Ακουγα πίσω μου πυροβολισμούς και σκέφτηκα πως είχε βάλει στόχο και τον επιστάτη. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε, σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του ή θα του μιλούσε διαφορετικά, πιο οικεία», κατέθεσε ο 33χρονος. Από τη νεκροψία-νεκροτομή, που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Κορίνθου, διαπιστώθηκε ότι ο 68χρονος είχε δεχθεί δύο σφαίρες από κοντινή απόσταση χάνοντας τη ζωή του σχεδόν ακαριαία, ενώ ο 61χρονος επιστάτης και φίλος του είχε δεχθεί τρείς σφαίρες πισώπλατα, στην προσπάθειά του να διαφύγει. Η έκτη σφαίρα από το περίστροφο του δράστη φαίνεται πως είχε στόχο τον 33χρονο ανιψιό, χωρίς όμως να τον πλήξει.

Ο δικηγόρος Αντώνης Κατσάς, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία και του ανιψιού του, δήλωσε στη Realnews: «Ελπίζουμε ότι η δημοσίευση της διαθήκης του, την οποία είχε συντάξει τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, να βοηθήσει τις Αρχές. Και αυτό διότι ο εκλιπών δεν είχε καταστρέψει και εκείνη που είχε συντάξει προ ενός έτους και η οποία βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, προκειμένου να τις συγκρίνει. Ο ανιψιός του συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση το γεγονός ότι στο κάμπινγκ ο επιχειρηματίας για άγνωστους λόγους δεν είχε τοποθετήσει κάμερες, όπως συμβαίνει σε κάθε επιχείρηση. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείεται να το γνώριζε ο δράστης και γι’ αυτό δεν είχε καλύψει το πρόσωπό του.

Οικονομικά κίνητρα

Η άλλη εκδοχή που εξετάζουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είναι να διακατείχαν τον δράστη απύθμενο μίσος και οργή και το μόνο που να τον ενδιέφερε ήταν απλώς να σκοτώσει, ίσως για να εκδικηθεί. Τους προκαλεί εντύπωση, όμως, η χρήση περιστρόφου που επιπλέον δεν αφήνει κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής απουσιάζει από την υπόθεση το κίνητρο της δολοφονίας, ενώ σε υψηλή προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση του ηθικού αυτουργού της δολοφονίας σε συνδυασμό με τα οικονομικά κίνητρα του διπλού εγκλήματος. Ο 68χρονος ήταν γνωστός στην περιοχή για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και είχε τη φήμη του συνετού και επιτυχημένου τουριστικού παράγοντα, καθώς εκτός από το κάμπινγκ διέθετε πολυτελή δωμάτια προς ενοικίαση, χώρο συνεστιάσεων, χωρητικότητας 600 ατόμων που φιλοξενούσε εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσια, μετοχές σε εταιρείες, υψηλές καταθέσεις και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αν και σχολιαζόταν έντονα από την τοπική κοινωνία η μακροχρόνια στενή σχέση του με τον 61χρονο επιστάτη του οι δυο τους δεν είχαν δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, ενώ ο 68χρονος αρχιτέκτονας ήταν άψογος στις συναλλαγές του.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες τα σχόλια των συγχωριανών του πλήθαιναν, καθώς ο 68χρονος είχε δεχθεί δύο επιθέσεις. Η πρώτη είχε σημειωθεί τον Ιούλιο και η δεύτερη και πλέον σοβαρή στις 7 Σεπτεμβρίου έξω από το σπίτι του. Τότε, νεαρό άτομο, όπως ο ίδιος κατέθεσε στην μήνυση που είχε υποβάλει κατά αγνώστου δράστη, του επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο τραυματίζοντάς τον στον κρόταφο. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη και να γίνει συρραφή στο τραύμα του, παραμένοντας για νοσηλεία μία ημέρα. «Η κοινωνία της Φοινικούντας έχει σοκαριστεί. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Ηταν κάτι πρωτόγνωρο και πολύ δυσάρεστο για τον τόπο μας. Τον 68χρονο τον γνώριζα πολύ καλά, ήμασταν γείτονες και μάλιστα είχα συνεργαστεί μαζί του από το 1989 έως το 1997, έχοντας το εστιατόριο στο κάμπινγκ. Ηταν ένας φιλήσυχος και ήρεμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας που είχε βοηθήσει πολλούς συγχωριανούς του και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα», ανέφερε στην «R» ο πρόεδρος της κοινότητας Φοινικούντας, Νίκος Τσώνης.

«Σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου»

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ο 68χρονος κατέθεσε την νέα του διαθήκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας στην Πύλο, το πρωί της Παρασκευής. Ο 68χρονος, μάλιστα, αναφέρει ότι τη συνέταξε «σε περίπτωση απρόσμενου θανάτου», στοιχείο που δείχνει πως ανησυχούσε για τη ζωή του. Το θύμα αφήνει σχεδόν το 95% της περιουσίας του -ανάμεσά της και το γνωστό κάμπινγκ- στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού. Επιπλέον, του κληροδοτεί ένα κτήμα 20 στρεμμάτων εφαπτόμενο του κάμπινγκ, το ήμισυ των καταθέσεών του, ύψους 65.000 ευρώ (το υπόλοιπο στον επιστάτη του), τα ακίνητα, τις εταιρικές συμμετοχές του, τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία. Δύο οικόπεδα οκτώ στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων τα αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στα 500.000- 600.000 ευρώ. Επιπλέον στην ανιψιά του αφήνει το ποσό των 100.000 ευρώ, στον άλλο του ανιψιό το ποσό των 100.000 ευρώ και στον επιστάτη του -θύμα της άγριας δολοφονίας- 200.000 ευρώ.