Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Μίλαγα μαζί του και μετά έμαθα ότι τον σκότωσαν» - Συγκλονίζει ο αδερφός του επιστάτη - Real.gr

Για τις σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας μίλησε ο αδελφός του δεύτερου θύματος και επιστάτη του κάμπινγκ.

Ο αδελφός του δολοφονηθέντα μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του, λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός: «Το έμαθα κι εγώ χθες αυτό, δεν το περίμενα. Το να το σκέφτεσαι (σ.σ.: ότι μπορεί να ήταν μπλεγμένος ο ανιψιός) κι από το να έχεις αποδείξεις, έχει μεγάλη διαφορά. Το να φτάσεις στο σημείο να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα, είναι λίγο… τρελό» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εγώ μίλησα με τον αδελφό μου το προηγούμενο βράδυ, το Σάββατο. Τίποτα δεν μου είπε κάτι, είπαμε ό,τι λέγαμε συνήθως για εμάς εδώ όχι για εκεί. Για το εκεί δεν μου έλεγε ποτέ τίποτα.

Τον ρώτησα κι εγώ κάποια στιγμή, τι γίνεται με τις εξελίξεις, γιατί συζητούσαμε για τις απόπειρες (σ.σ.: δολοφονίας) που είχαν γίνει, και μου είχε πει, τίποτα καμία εξέλιξη, το ψάχνει η Αστυνομία. Και το επόμενο βράδυ…»

«Από την ημέρα του φόνου, μέχρι σήμερα δεν έχω καμία ενημέρωση από την Αστυνομία»

Ο αδελφός του επιστάτη του κάμπινγκ είπε ότι η οικογένειά του βρίσκεται στο «σκοτάδι» καθώς δεν έχει καμία ενημέρωση από τις Αρχές: «Εγώ το έμαθα από τα σάιτ, ενημέρωση από την Αστυνομία δεν έχω εγώ, από την ημέρα του φόνου μέχρι και σήμερα. Το έμαθα 11 το βράδυ, αυτό κατά την ομολογία είχε γίνει περίπου στις 8:15.

Ο ανιψιός τού επιβεβαίωσε την δολοφονία

«Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα τον Κώστα και τον Διονύση, που είχα το κινητό του. Με παίρνει μετά ο Διονύσης και μου λέει, ναι έγινε έτσι, η δολοφονία στο κάμπινγκ. Ταλαιπωρημένο τον άκουσα, στεναχωρημένο, τι άλλο να πούμε… Ήμουν μέχρι τις 3 η ώρα στο νοσοκομείο, ανέβασα πίεση.

Από τη στιγμή που μιλήσαμε το προηγούμενο βράδυ και ήταν όλα καλά και μας λένε το επόμενο βράδυ ότι έγινε αυτό το πράγμα και με αυτόν τον τρόπο… Πώς να το διαχειριστείς.

Έκτοτε δεν είχαμε καμία επικοινωνία (σ.σ.: με τον ανιψιό)».

Ακολούθως αναφέρθηκε στις απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου: «Για την απόπειρα μου είπε ότι έφυγε ο Κώστας να πάει στο σπίτι του το βράδυ και του την είχαν στήσει και τον χτύπησαν στο κεφάλι με όπλο. Αποδείχθηκε μετά ότι ήταν από αεροβόλο.

Η πρώτη έγινε στο σπίτι και η δεύτερη μετά που είδε κι ένας γείτονας το μηχανάκι που πήγαινε να του τη φέρει. Βγήκαν οι δυο τους και καταδίωξαν καταδίωξαν το μηχανάκι, που δεν τον πιάσανε όμως, τούς έφυγε. Στις 7 έγινε αυτό, στις 10 το άλλο (σ.σ.: οι δύο απόπειρες). Και στις 5 έγινε το τελειωτικό. Είχαν πάει να μείνουν στο κάμπινγκ για περισσότερη ασφάλεια, γιατί είχε περισσότερο κόσμο, ήταν πιο ασφαλές και θεωρούσαν ότι με τόσο κόσμο δεν θα πήγαιναν να τον σκοτώσουν».

Όσον αφορά στις διαθήκες και τις απανωτές αλλαγές, ο αδελφός του νεκρού επιστάτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας, δήλωσε παντελή άγνοια: «Δεν ήξερα για διαθήκες, βάλαμε βγάλαμε, τσακωμούς με την οικογένεια, δεν τα ήξερα. Ήταν ο αγαπημένος του ανιψιός μου έλεγε.

Θέλω να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να πληρώσουν για τη μνήμη του αδερφού μου και του Κώστα. Ήταν το στήριγμά μας στην οικογένεια».

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον, αλλά καμία από τις 6 σφαίρες δεν τον πέτυχε. Έφυγε τρέχοντας και πήρε τηλέφωνο από το κινητό της κοπέλας του τον 32χρονο επιχειρηματία (σ.σ.: εργοδότης των δύο 22χρονων εκτελεστών) κι όχι τις Αρχές.

Από την αρχή έπεφτε σε αντιφάσεις, μέχρι που οι Αρχές «έδεσαν» την υπόθεση και τον κατηγορούν ως ηθικό αυτουργό της δολοφονίας μαζί με τον επιχειρηματία. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρεθεί το όπλο της δολοφονίας αλλά και η μοτοσικλέτα διαφυγής.