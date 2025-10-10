Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το σκούτερ του δράστη - Φέρεται να έφτασε στην Αθήνα - Real.gr

Μυστήριο αποτελεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όπου έπεσε νεκρός ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ στην περιοχή και ο επιστάτης του, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχτηκαν από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ακόμη αγνοείται.

Οι Αρχές θεωρούν ότι μάλλον ο δράστης έχει φθάσει στην Αθήνα κι ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπίσουν το σκούτερ. Κι αφού εντοπιστεί το σκούτερ, τότε θεωρεί η αστυνομία ότι θα φθάσει και στον δράστη της διπλής δολοφονίας, σύμφωνα με το MEGA.

Στα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φαινεται ο πιθανός δράστης να κινείται προς το Νομό Ηλείας. Μάλιστα πριν φτάσει εκεί κάμερα ασφαλείας τον συλλαμβάνει να βάζει βενζίνη δίπλα από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις Αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Επίσης το σκούτερ είναι λευκό κι όχι σκουρόχρωμο όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.