Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν οι 22χρονοι και οι αλληλοκατηγορίες - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν απόψε από την ανακρίτρια Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι δύο νεαροί, οι οποίοι φαίνεται πως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μέχρι τότε θα κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Η γνωριμία του καθ’ ομολογίαν συνεργού στο διπλό φονικό με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φαίνεται ότι αποτελεί το «κλειδί» των αστυνομικών ερευνών. Όπως λένε άνθρωποι που τους γνωρίζουν, ο φερόμενος ως εκτελεστής και ο εμφανιζόμενος ως συνεργός είναι στενοί φίλοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν συνεργός, γνώρισε τον ανιψιό του θύματος σε ένα καφέ στη Αθήνα πριν από 3 χρόνια. Πήγε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας για διακοπές το ίδιο καλοκαίρι, όπου, όπως κατέθεσε, κακοποιήθηκε από τον 68χρονο ιδιοκτήτη.

Ο 22χρονος, φαίνεται πως τον εκβίαζε για να παίρνει χρήματα, όπως κατέθεσε στην αστυνομία. Με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε ο ίδιος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως ισχυρίζεται, όμως, δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ο καθ’ ομολογίαν συνεργός φέρεται να ισχυρίστηκε: «Το καλοκαίρι του 2022 όταν ήμουν 19 ετών, ο 68χρονος με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Δεν είχαμε σκοπό να τον σκοτώσουμε, θέλαμε μόνο να πάρουμε χρήματα. Εγώ δεν μπήκα μέσα, δεν ξέρω τι έγινε και ο φίλος μου τους σκότωσε».

Ο φερόμενος ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Δεν τους ήξερα, γιατί να το κάνω; Πήγαινα μόνο για τα λεφτά».

Από την μεριά του, ο ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν παρών στη διπλή δολοφονία φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο που τράβηξε τη σκανδάλη. «Αναγνωρίζω τον 22χρονο με καταγωγή από την Αγγλία. Είναι σίγουρα αυτός. Είναι το άτομο που μπήκε την Κυριακή το βράδυ μέσα στο κάμπινγκ και σκότωσε τον θείο μου και τον επιστάτη και προσπάθησε να σκοτώσει και εμένα», φέρεται να είπε.

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν οι 22χρονοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διώξεις που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας τελεσθείσας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και αυτό της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνεται ο φερόμενος ως εκτελεστή λίγες ώρες μετά τη διπλή δολοφονία. Όπως δέιχνει το βίντεο, μόλις έχει επιστρέψει στην Αθήνα από τον τόπο της διπλής δολοφονίας. Συγκεκριμένα, 7 ώρες μετά, στη περιοχή της Καλλιθέας, ο 22χρονος καταγράφεται να κρατά κράνος μηχανής, να περπατά νευρικά, ενώ φοράει τα ίδια αθλητικά ρούχα που φορούσε ο οδηγός του σκούτερ.

Ο ίδιος καταγράφεται από 2 κάμερες ασφαλείας, η πρώτη σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι του κι η δεύτερη σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Το προφίλ των δύο συλληφθέντων

Ήταν φίλοι από μικρά παιδιά, πήγαιναν μαζί στο κατηχητικό, τα σπίτια τους στην Καλλιθέα σε διπλανά τετράγωνα και σήμερα ο ένας τα ρίχνει στον άλλον για το ποιος τελικά σκότωσε τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το προφίλ του συνεργού

Σαν «βόμβα» έπεσε στη γειτονιά του 22χρονου συνεργού η σύλληψή του. Ακόμα και μετά την ομολογία του, δεν πίστευαν πως αυτός ο νεαρός εμπλέκεται σε ένα τόσο στυγερό έγκλημα.

Οι γονείς του είχαν άγνοια για το τι ακριβώς συνέβη.

Γέννημα θρέμμα της Καλλιθέας, τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή. Τον έβλεπαν να κινείται με το σκούτερ του, να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να πηγαίνει γυμναστήριο. Περιστασιακά εργαζόταν ως σερβιτόρος, ενώ στα social media ανέβαζε φωτογραφίες από την ώρα που γυμναζόταν.

«Κάποια στιγμή πήγαινε για μηχανικός καραβιών. Είναι μία αξιοπρεπής οικογένεια. Δεν είναι τέτοια οικογένεια που έχουν κάνει. Όλοι κοιτάζουν για τη δουλειά τους, να προχωρήσουν. Είναι πολύ καλό παιδί. Βεβαίως και σοκαρίστηκα. Κι εγώ όταν άκουσα, εξεπλάγην. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μου έκαναν πλάκα», λέει συγγενής του 22χρονου.

Όλοι στη γειτονιά μιλούν για μία ήσυχη οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν.

Η μητέρα του ελάχιστες ώρες μετά τη σύλληψη του γιου της αποκάλυψε στο Live News πως 20 μέρες πριν, ο 22χρονος είχε φύγει από το σπίτι.

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε».

Η μητέρα του γνώριζε καλά και τον 22χρονο που ο γιος της υπέδειξε ως τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας.

«Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που γνώριζα εγώ. Από μικρό παιδί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Από εκεί και πέρα νεανικά δεν ξέρω σε τι φάση μπορεί να είναι», λέει ο θείος του.

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το πατρικό μου. Εγώ τα ξέρω πολύ καιρό αυτά τα παιδιά και τα δύο. Κάνανε παρέα. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καλλιθέα. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά τον (συνεργό) είμαστε από μικρά μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Εγώ σου λέω με αυτά τα παιδιά πήγαινα κατηχητικό. Ήξερα ότι κάνει γυμναστήριο, ότι πηγαίνει γυμναστήριο και αυτά», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον 22χρονο συνεργό.

Το προφίλ του εκτελεστή

Φοιτητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δούλευε για το χαρτζιλίκι του ως διανομέας σε πιτσαρία, ενώ υπήρξε μεγάλο ταλέντο στις εφηβικές ομάδες ποδοσφαίρου πριν τα παρατήσει.

Ο πρώην προπονητής του μάλιστα μιλά αποκλειστικά στο Live News δηλώνοντας συγκλονισμένος για το πώς αυτό το αγόρι που το είχε στις ακαδημίες από μικρό παιδί, κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό.

«Το παιδί αυτό έπαιζε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί. Ερχόταν με τον πατέρα του στο γήπεδο. Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω ανατριχιάσει ήδη, το ήξερα από μικρό παιδάκι. Από τις ακαδημίες και με πολλά προσόντα. Εμείς πιστεύαμε ότι θα παίξει και στην πρώτη ομάδα και ξαφνικά σταμάτησε. Έχει σταματήσει καμιά πενταετία εξαετία σίγουρα».

«Εγώ έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα στην Καλλιθέα, έβγαινε με τα παιδιά, κάναμε παρέα παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πειστώ ότι είναι 100% αυτός. Και δεν είναι και ο άνθρωπος που θα σκότωνε, να στο πω τώρα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο ρε συ να σκοτώσεις άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ με άσπρο σκούτερ», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον φερόμενο ως δράστη.

Ο 22χρονος έχει καταγωγή από την Βρετανία από την πλευρά της μητέρας του. Περιγράφεται ως ένα άτομο μοναχικό με ελάχιστες παρέες. Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει μόνο στον εισαγγελέα.