Φοινικούντα: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που αναζητείται για το φονικό-Τι δήλωσε η μητέρα του - Real.gr

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος, ο οποίος ήταν εργοδότης του 22χρονου που έχει ήδη συλληφθεί για την διπλή δολοφονία, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στην ανακρίτρια το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Σε ότι αφορά το τρίτο πρόσωπο, που αναζητείται,είναι ένας 30χρονος. Μάλιστα, σύμφωνα με το MEGA, είναι γιος πολύ γνωστού επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια και ο γιος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα ενώ έχει πουλήσει στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που τού αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000 ευρώ.

Γνωρίζει τον εργοδότη από το σχολείο και τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι, όπως αποκαλύπτει το Live News

«Ήταν εσωστρεφής. Είχε ένα – δύο παιδιά που έκανε παρέα που ήταν έτσι λίγο περίεργοι. Θυμάμαι έκανε παρέα με έναν (εργοδότης) που ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εντάξει, εγώ δεν τον πολυσυμπαθούσα. Το έπαιζε και λίγο “βαρύς” αυτός. Εντάξει, δεν κάναμε παρέα κοινή μαζί.

Ήταν πάντα, σας λέω, έτσι λίγο βαρύς, λίγο απόμακρος. Λίγο…Το “έπαιζε” έτσι, λίγο ιστορία», είπε ένας φίλος του.

Η μητέρα του δήλωσε πως έχει μέρες να μιλήσει μαζί του, καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν λειτουργεί. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω.

Μία εβδομάδα; Δέκα μέρες; Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Το τηλέφωνό του δεν είναι διαθέσιμο, δεν λειτουργεί, δεν καλεί. Δεν τα γνωρίζω τα υπόλοιπα άτομα, γνωρίζω πολύ λίγο το φίλο του αυτόν γιατί γνωρίζονται από παιδάκια από το σχολείο, οπότε άλλη εικόνα δεν έχω. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια.

Την τελευταία πενταετία από τότε που έχει φύγει από το σπίτι όχι. Δεν ήταν κοντά, δεν ανοιγόταν, δεν μίλαγε, δεν ξέραμε τι κάνει ακριβώς. Δεν είχα λόγο να ανησυχήσω ότι θα γινόταν κάτι κακό. Δεν μου είχε δείξει κάτι για να ανησυχήσω. Όταν έφυγε από το σπίτι άλλαξε».

«Χαλούσε πολλά χρήματα» υποστηρίζει συγγενής του 30χρονου

Συγγενής του 30χρονου που αναζητείται υποστηρίζει ότι «χαλούσε πολλά χρήματα αυτό το παιδί. Είχε περιουσία από τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας του. Τότε πούλησε όλη την κληρονομιά του και επικράτησε ένας άβυσσος στα οικονομικά του γενικότερα.

Αφού είχα πει στην οικογένεια του να βάλει ντετέκτιβ κάποια στιγμή. Τα είχε όλα αυτό το παιδί. Δεν του έλειπε τίποτα. Μία αξιοπρεπέστατη και γνωστή οικογένεια στην Αθήνα. Ο νεαρός αυτός είχε πάρει ένα “κάρο” χρήματα από τον πατέρα του, από την κληρονομιά και στο τέλος θα πάει και φυλακή.

Θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Ήταν ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά χρήματα και τα χάλαγε και ζήταγε κι άλλα, κι άλλα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα όχι αστεία. Μικρός ήταν μια χαρά παιδί. Γλυκό, επικοινωνιακό. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε συμπεριφορά.

Ο πατέρας του ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Πλάκα. Έξυπνος, δημιουργικός, ωραίος τύπος. Αν ζούσε ο πατέρας του τώρα θα τον είχε αποκληρώσει».