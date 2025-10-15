Δολοφονία στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο συλληφθέντες - Real.gr

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας οδηγήθηκαν, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα, οι δύο συλληφθέντες για την άγρια διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, σε κάμπινγκ της περιοχής.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου οι δικηγόροι τους να μελετήσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η προανάκριση συνεχίζεται. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου, καθώς υπάρχουν ασάφειες και κενά στις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων. Ο ένας εκ των δύο φέρεται να έχει ομολογήσει μερικώς την πράξη, ενώ ο δεύτερος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν νέα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας και τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στο στυγερό έγκλημα.

Το προφίλ των δύο συλληφθέντων

Ήταν φίλοι από μικρά παιδιά, πήγαιναν μαζί στο κατηχητικό, τα σπίτια τους στην Καλλιθέα σε διπλανά τετράγωνα και σήμερα ο ένας τα ρίχνει στον άλλον για το ποιος τελικά σκότωσε τους δύο άνδρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το προφίλ του συνεργού

Σαν «βόμβα» έπεσε στη γειτονιά του 22χρονου συνεργού η σύλληψή του. Ακόμα και μετά την ομολογία του, δεν πίστευαν πως αυτός ο νεαρός εμπλέκεται σε ένα τόσο στυγερό έγκλημα.

Οι γονείς του είχαν άγνοια για το τι ακριβώς συνέβη.

Γέννημα θρέμμα της Καλλιθέας, τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή. Τον έβλεπαν να κινείται με το σκούτερ του, να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να πηγαίνει γυμναστήριο. Περιστασιακά εργαζόταν ως σερβιτόρος, ενώ στα social media ανέβαζε φωτογραφίες από την ώρα που γυμναζόταν.

«Κάποια στιγμή πήγαινε για μηχανικός καραβιών. Είναι μία αξιοπρεπής οικογένεια. Δεν είναι τέτοια οικογένεια που έχουν κάνει. Όλοι κοιτάζουν για τη δουλειά τους, να προχωρήσουν. Είναι πολύ καλό παιδί. Βεβαίως και σοκαρίστηκα. Κι εγώ όταν άκουσα, εξεπλάγην. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μου έκαναν πλάκα», λέει συγγενής του 22χρονου.

Όλοι στη γειτονιά μιλούν για μία ήσυχη οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν.

Η μητέρα του ελάχιστες ώρες μετά τη σύλληψη του γιου της αποκάλυψε στο Live News πως 20 μέρες πριν, ο 22χρονος είχε φύγει από το σπίτι.

«Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε».

Η μητέρα του γνώριζε καλά και τον 22χρονο που ο γιος της υπέδειξε ως τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας.

«Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που γνώριζα εγώ. Από μικρό παιδί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Από εκεί και πέρα νεανικά δεν ξέρω σε τι φάση μπορεί να είναι», λέει ο θείος του.

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το πατρικό μου. Εγώ τα ξέρω πολύ καιρό αυτά τα παιδιά και τα δύο. Κάνανε παρέα. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καλλιθέα. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά τον (συνεργό) είμαστε από μικρά μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Εγώ σου λέω με αυτά τα παιδιά πήγαινα κατηχητικό. Ήξερα ότι κάνει γυμναστήριο, ότι πηγαίνει γυμναστήριο και αυτά», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον 22χρονο συνεργό.

Το προφίλ του εκτελεστή

Φοιτητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δούλευε για το χαρτζιλίκι του ως διανομέας σε πιτσαρία, ενώ υπήρξε μεγάλο ταλέντο στις εφηβικές ομάδες ποδοσφαίρου πριν τα παρατήσει.

Ο πρώην προπονητής του μάλιστα μιλά αποκλειστικά στο Live News δηλώνοντας συγκλονισμένος για το πώς αυτό το αγόρι που το είχε στις ακαδημίες από μικρό παιδί, κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό.

«Το παιδί αυτό έπαιζε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί. Ερχόταν με τον πατέρα του στο γήπεδο. Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω ανατριχιάσει ήδη, το ήξερα από μικρό παιδάκι. Από τις ακαδημίες και με πολλά προσόντα. Εμείς πιστεύαμε ότι θα παίξει και στην πρώτη ομάδα και ξαφνικά σταμάτησε. Έχει σταματήσει καμιά πενταετία εξαετία σίγουρα».

«Εγώ έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα στην Καλλιθέα, έβγαινε με τα παιδιά, κάναμε παρέα παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πειστώ ότι είναι 100% αυτός. Και δεν είναι και ο άνθρωπος που θα σκότωνε, να στο πω τώρα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο ρε συ να σκοτώσεις άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ με άσπρο σκούτερ», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον φερόμενο ως δράστη.

Ο 22χρονος έχει καταγωγή από την Βρετανία από την πλευρά της μητέρας του. Περιγράφεται ως ένα άτομο μοναχικό με ελάχιστες παρέες. Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει μόνο στον εισαγγελέα.