Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι - Το τρίτο πρόσωπο και το τηλεφώνημα - Real.gr

Του Θεοδόση Πάνου

Στην Καλαμάτα,όπου και θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν οι δύο 22χρονοι που φέρεται να εμπλέκονται στην άγρια διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Στο μεταξύ φαίνεται πως υπάρχουν αρκετά κενά στην υπόθεση απ’ όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη ως συνεργός του στυγερού εγκλήματος. Στην κατάθεσή του είπε ότι σκοπός του ίδιου και του συνεργού του ήταν να εκβιάσουν τον 68χρονο για να του πάρουν χρήματα και όχι να τον σκοτώσουν. Μετά τη διπλή δολοφονία ο 22χρονος είπε ότι περπάτησε και κολύμπησε κατά μήκος της ακτής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα – ισχυρισμός που οι Αρχές θεωρούν αδύνατο.

Επίσης οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο πρόσωπο, στον οποίο έγινε ένα τηλεφώνημα. Όταν έφτασαν στο κάμπινγκ οι δύο 22χρονοι και πριν μπει μέσα ο φερόμενος δολοφόνος, ένας από αυτούς έχει πραγματοποιήσει κλήση σε αριθμό, γεγονός που καταγράφηκε στην κεραία της περιοχής. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν ποια είναι η συσκευή και εαν λειτούργησε εντός ή εκτός κάμπινγκ. Διότι, σύμφωνα με την έρευνα το κινητό στη συνέχεια δεν δέχεται καμία κλήση και κλείνει.