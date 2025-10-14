Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού - Πού τον εντόπισε η αστυνομία - Real.gr

Συνελήφθη πριν από λίγο ο 22χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Πρόκειται για τον νεαρό που οδηγούσε το σκούτερ με το οποίο έφτασε στο κάμπινγκ με συνοδηγό έναν επίσης 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα στη ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς,οι οποίοι και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Καλλιθέας, έξω από το σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr από την περασμένη Κυριακή οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τα στοιχεία τόσο του φυσικού αυτουργού όσο και του 22χρονου συνεργού του, ο οποίος και εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος πρόκειται για τον άνθρωπο που φαίνεται ως συνεπιβάτης στο σκούτερ του δολοφόνου έχοντας στην πλάτη μια θήκη κιθάρας.

Στο κάδρο των ερευνών συνολικά έχουν μπει τέσσερα άτομα, ο συνεργός ο δολοφόνος και άλλοι δύο που γνώριζαν και ίσως βοήθησαν στη διπλή δολοφονική ενέργεια. Δεν αποκλείται ανάμεσά στους εμπλεκόμενους να βρίσκεται και συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Όσον αφορά στο κίνητρο τουλάχιστον από την πλευρά του νεαρού που παραδόθηκε σήμερα στο ανθρωποκτονιών φαίνεται να είναι ποροσωπικές διαφορές και μάλιστα με φόντο σεξουαλικές κακοποιήσεις που φέρεται να σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2022, όταν ο συνεργος του δολοφονου διέμενε στο κάμπινγκ του θύματος. Παράλληλα, σκοπός ήταν να εκβιάσουν το θύμα και να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά με φόντο τα περιστατικά του καλοκαιριού του 22. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι σκοπός δεν ήταν η δολοφονία αλλά ο εκφοβισμός, η εκβίαση του και η απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών ως τρόπος εκδίσησης για τις προσωπικές του διαφορές.

Επίσης, ο 22χρονος φαίνεται να ομολογησε και τις δυο απόπειρες σε βάρος του 68χρονου.

Στην ασφάλεια ο ανηψιός του 68χρονου

Στην ασφάλεια Καλαμάτας κλήθηκε ο 33χρονος ανηψιός του θύματος για να αναγνωρίσει μέσω φωτογραφιών τον 22χρονο συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας που παραδόθηκε το πρωί στο ανθρωποκτονιών. Παράλληλα, θα δώσει και κατάθεση καθώς πληροφορίες φέρνουν τον 22χρονο να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε γνωρίσει τον ανηψσυνεργό ιό του θύματος το 2022 στο Κολωνάκι όταν δούλευε σε καφετέρεια. Μέσω αυτής της της γνωριμίας το καλοκαίρι πήγε διακοπές στο κάμπινγκ που διατηρούσε το θύμα στη Φοινικούντα. Επιπλέον, πιθανό να χρειάστεί να αναγνωρίσει, επίσης μέσω φωτογραφιών, και τον φερόμενο ως δράστη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του δικηγόρου του 22χρονου

«Ο εντολέας μου προσήλθε αυθορμήτως και αυτοβούλως σήμερα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Είναι ένας ημεδαπός, 22 ετών, χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο με την μορφή των κληρονομιών και όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά θέματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν συνελήφθη, παραδόθηκε. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσικλέτα».

Ο 22χρονος έχει δώσει πληροφορίες για τον δράστη, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση εάν ο δράστης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, είχε κάποια συγγενική σχέση με το θύμα, είπε «καμία». «Η μόνη σχέση ήταν του εντολέα μου με το θύμα, όπου είχε προηγούμενη προσωπική, οδυνηρή σχέση», είπε ο δικηγόρος, ενώ ερωτηθείς εάν και ο οδηγός του σκούτερ είχε τραυματική εμπειρία, απάντησε «όχι».

«Κίνητρο δεν υπήρχε για να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν πήγαν για να τον εκφοβίσουν, πήγαν για να τον εκβιάσουν να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψαν οι δολοφονίες. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήταν να πάνε να του ζητήσουν λεφτά».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι ο εντολέας του ήταν πίσω από τις δύο προηγούμενες απόπειρες εκφοβισμού σε βάρος του επιχειρηματία. «Και τις παραδέχτηκε. Στις δύο πρώτες ήταν μόνος του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.