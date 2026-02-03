Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Η διαδρομή των δραστών στην απαγωγή του 27χρονου - Τον κράτησαν έξι ημέρες και τον σκότωσαν - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ,ΑΣ, προκειμένου να εξιχνιαστεί η δολοφονία-μυστήριο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ, καθώς ο 27χρονος φαίνεται να βασανίστηκε επί έξι ημέρες πριν εκτελεστεί με δέκα σφαίρες από τους απαγωγείς του.

Η μητέρα του 27χρονου θύματος μίλησε στο Star σχετικά με τη βάναυση δολοφονία του γιου της.

«Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του με λυγμούς. «Δεν είχε πειράξει, απ’ ό,τι βλέπετε, κανέναν. Ψάχνω από την Αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δεν φοβάται τίποτα. Θέλω να τους βρούνε, θέλω απλά να πάρει το παιδί μου την ψυχούλα του, να αναπαυτεί και να μου πουν γιατί», κατέληξε η μητέρα του.

Ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Όμως οι δράστες, του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες και όταν τον είδαν να φτάνει στην είσοδο, υπό την απειλή όπλων, τον έβαλαν στο όχημά τους και εξαφανίστηκαν, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα πριν την αρπαγή.

Η διαδρομή

Οι απαγωγείς, έχοντας αρπάξει τον 27χρονο, εξαφανίστηκαν με το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που είχε πλαστές πινακίδες. Οι δράστες φαίνεται να ακολούθησαν μια μεγάλη διαδρομή, πάνω από 20 χιλιόμετρα. Μάλιστα στα τελευταία 20 λεπτά της διαδρομής, όπως φαίνεται στην αυτοψία του Star, ο δρόμος είναι κακοτράχαλος και ερημικός.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί 10 σφαίρες πισώπλατα: εννιά στην πλάτη και μία στο κεφάλι.

Προηγουμένως, φαίνεται πως το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο, με εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Το έγκλημα, που θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει έντονο μένος κατά του θύματος.

Η Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες από όπλο 9 χιλιοστών, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν τη σορό, πιθανόν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, χωρίς όμως επιτυχία.

«Περίεργη υπόθεση»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ περίεργη καθώς ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ποινικά τις αστυνομικές Αρχές εκτιμώντας ότι «οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτωνιών που είναι αρκετά έμπειροι θα καταφέρουν να ρίξουν φως και σε αυτή την υπόθεση».