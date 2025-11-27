Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της - Real.gr

Quantcast
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39, 27/11/2025
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα.
Του Θεοδόση Πάνου

«Η γιαγιά μας έλεγε να την προσέχουμε γιατί είναι επικίνδυνη» φέρεται να είπε στην κατάθεσή της η εγγονή της 75χρονης που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι από τη νύφη της.

Η κατάθεση αυτή έστρεψε τις έρευνες προς την 46χρονη, όπως και άλλα στοιχεία με κυριότερο όλων την επιλεκτική έρευνα που έκανε η κατηγορούμενη μέσα στο σπίτι της ηλικιωμένης αλλά και το γεγονός ότι πριν φύγει από το δικό της σπίτι απενεργοποίησε τις κάμερες και κατέβασε τον διακόπτη του ηλεκτρικού.

Η δολοφονία της 75χρονης από τη νύφη της στη Σαλαμίνα έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 40 λεπτά διήρκεσε το μαρτύριο της άτυχης γυναίκας.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να ικετεύει τη 46χρονη να μην τη χτυπά. Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί, παρά μόνο ψιθυρίζει αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Το θύμα, αφού διαπιστώνει ότι τα παρακάλια της δεν βρίσκουν ανταπόκριση και δέχεται τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι, αντιλαμβάνεται το τέλος της και προσεύχεται, λέγοντας το «Πάτερ Ημών»…

Ο διάλογος πριν τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

75χρονη: «Εκεί πέρα έχει, εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες (τροχήλατο τραπέζι που πιθανόν είχε χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»
46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά»
75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό»
46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά;»
75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

 

