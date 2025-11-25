Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Η στιγμή που η 46χρονη διαφεύγει από το σπίτι της 75χρονης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα νέο στοιχείο πρόδωσε την 46χρονη που σκότωσε την άτυχη 75χρονη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Πιο συγκεκριμένα, ένα βίντεο με το όχημα της 46χρονης κατά τη διαφυγή της, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές, έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA. Η έρευνα αποκάλυψε μάλιστα και ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία οδήγησαν στην ομολογία.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα σημειώθηκε η απόλυτη ανατροπή στο έγκλημα που «πάγωσε» τη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου, όταν βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της μία 75χρονη. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, δράστης ήταν η 46χρονη νύφη της, η οποία ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της, όπως δήλωσε η ίδια για να της πάρει τα χρήματα επειδή χρωστούσε στον τζόγο.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου».

Σύμφωνα με το STAR, ο γιος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ίδια του η γυναίκα, δολοφόνησε τη μητέρα του.

Από εχτές το βράδυ που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Επιπλεόν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες μετά και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για εισβολή αγνώστων στο οίκημα με σκοπό τη ληστεία. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο, σημάδι ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος την υποψιαζόταν από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο – κλειδί: τα χρέη της 46χρονος λόγω τζόγου.

Φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε αυτό το ντοκουμέντο ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν ξεψυχήσει.

Όλα έγιναν για 1.100 ευρώ. Τόσα είχε συγκεντρώσει ο σύζυγος της 46χρονης, προκειμένου να επιστρέψει στη μητέρα του ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ. Χρήματα, τα οποία εικάζεται ότι επίσης τα είχε χάσει η εθισμένη στον τζόγο δράστιδα του εγκλήματος.

Η 46χρονη καταχράστηκε το ποσό που συνέλεξε ο σύζυγός της και προκειμένου να το επιστρέψει, έστησε το σκηνικό του θανάτου στο σπίτι της 75χρονης.

Η ηλικιωμένη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.