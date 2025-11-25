Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Ως οικογένεια θρηνούμε δύο ανθρώπους» - Τι είπε η κόρη της 75χρονης - Σοκάρουν τα ηχητικά που έχει η ΕΛ.ΑΣ - Real.gr

Συγκλονίζει η κόρη της 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη, σε δηλώσεις της στο MEGA, τόνισε «Εμείς ως οικογένεια αυτή την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στον χώμα, και έναν στην φυλακή».

Όπως ανέφερε, αρχικά, «Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος». «Η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένειά μας. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεμένοι, και η μάνα μας στον ουρανό ψηλά, μαζί με τον πατέρα μας», πρόσθεσε.

Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Realnews, δέκα ημέρες πριν την εξιχνίαση της υπόθεσης

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ακούγεται η δολοφονική επίθεση σε βάρος της 75χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, το ντοκουμέντο καταγράφηκε σε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, το οποίο δούλευε κανονικά την ημέρα του φρικτού εγκλήματος, κάτι που πιθανόν δεν γνώριζε η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Η 46χρονη νύφη της ηλικιωμένης, παρότι έστρεψε αλλού τις κάμερες στο σπίτι της 75χρονης και δεν κατέγραψαν εικόνα, δεν έκλεισε το ήχο.

Κατά τις ίδιες πηγές ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να παρακαλά επίσης την 46χρονη να μην την χτυπά. Η δράστις δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί, παρά μόνο ψιθυρίζει αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.