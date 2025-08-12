Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Μήλον της Εριδος τα παιδιά του Πολωνού καθηγητή - Real.gr

Τι δηλώνει στην «R» ο αδελφός του θύματος για την κηδεμονία των ανιψιών του.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε κλίμα μεγάλης έντασης εξελίσσεται η διαμάχη για την κηδεμονία των δίδυμων παιδιών του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή από τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του, με την τελευταία να θεωρείται ηθική αυτουργός του εγκλήματος. Μετά την προφυλάκιση της 43χρονης μητέρας και τον θάνατο του πατέρα τους, τα παιδιά παραμένουν φιλοξενούμενα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με τις οικογένειες των δύο πλευρών να έχουν καταθέσει εκατέρωθεν αιτήσεις προς την εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Με δήλωσή του στη Realnews o Λούκας Τζεζιόρσκι, αδελφός του Πολωνού καθηγητή, ξεκαθαρίζει ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του προκειμένου να αναλάβει την κηδεμονία των δίδυμων ανιψιών του, εξαπολύοντας βολές εναντίον της πρώην νύφης του. «Είμαι έτοιμος να δώσω τη μάχη στη μνήμη του αδελφού μου, Πρζέμεκ. Μοναδικός μας στόχος, εμένα και της μητέρας μου, είναι η διεκδίκηση της κηδεμονίας των παιδιών. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για τον αδικοχαμένο αδελφό μου και τα ανίψια μου, που δεν μπορώ να φανταστώ τι περνούν αυτή τη στιγμή. Κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία τους. Ελπίζω σύντομα να επανασυνδεθούμε μαζί τους», λέει ο Λ. Τζεζιόρσκι.

«Θέλουμε τα παιδιά»

Στο άκουσμα της είδησης ότι ο συνήγορος της 43χρονης μητέρας έχει ήδη καταθέσει αίτημα προκειμένου τα 10χρονα δίδυμα παιδιά της να μη φύγουν εκτός Ελλάδας και να αναλάβει την κηδεμονία η γιαγιά τους, ο Λ. Τζεζιόρσκι ξεσπά: «Δεν με νοιάζει τι θέλει η πρώην σύζυγος του αδελφού μου που είναι στη φυλακή. Η γιαγιά τους, από την πλευρά της μητέρας, από όσο γνωρίζω, δεν είχε δει τα παιδιά για τουλάχιστον έξι χρόνια και ζει στην Ελλάδα. Η Νάντια την επισκέφθηκε πέρυσι και την πέταξε έξω από το σπίτι. Η σχέση της με τη μητέρα της είναι πολύ κακή. Είμαστε διαφορετικές οικογένειες. Εμείς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι το περιβάλλον που χρειάζονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος επαναλαμβάνει συχνά ότι η 43χρονη «σκότωσε τον αδελφό μου για τα χρήματα. Θα έκανε τα πάντα γι’ αυτά. Ηθελε να τον καταστρέψει. Ο αδελφός μου δεχόταν απειλές και είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της. Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο», σημειώνει.

Το αίτημα

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του Λ. Τζεζιόρσκι, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνει στην «R» ότι «με το αίτημά μας ζητούμε την άδεια μεταφοράς και εγκατάστασης των παιδιών στην Πολωνία, στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, ώστε να ανατραφούν σε ασφαλές, σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον, μακριά από τη δημοσιότητα και τα τραυματικά γεγονότα της Ελλάδας. Ο θείος είναι σε θέση να προσφέρει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής, έχει σταθερή εργασία, οικονομική επάρκεια, στήριξη από τη μητέρα του και γιαγιά των παιδιών και έχει μεριμνήσει για τη φοίτηση και ψυχολογική υποστήριξη των ανιψιών του. Υπάρχουν στενοί οικογενειακοί δεσμοί με τα παιδιά και θα βοηθήσει για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη ζωή τους».

Οπως είχε αποκαλύψει η «R», η 43χρονη κατηγορούμενη έχει ήδη δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις της από τη φυλακή, όπου κρατείται μετά την απολογία της. Με αίτημα που κατέθεσε ο συνήγορός της, Αλέξανδρος Πασιατάς, ζήτησε την αντικατάσταση της προσωρινής της κράτησης με περιοριστικούς όρους, ακόμη και με κατ’ οίκον κράτηση με βραχιολάκι. Η απόφαση αναμένεται.

«Είναι αθώα»

«Η πελάτισσά μου επιμένει και θα αποδείξει ότι είναι αθώα. Τα στοιχεία είναι ασύλληπτα πολλά και περιμένουμε τις τελευταίες απομαγνητοφωνήσεις που θα αποδείξουν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Το θέμα των παιδιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Σε καμία περίπτωση η πελάτισσά μου δεν θα ήθελε να αποκοπούν τα παιδιά από την οικογένεια του πατέρα τους. Αλλωστε, κάθε χρόνο τα παιδιά πήγαιναν στην Πολωνία», αναφέρει ο Αλ. Πασιατάς. Ο ίδιος κάνει λόγο για βιαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης από την πλευρά των Αρχών.

«Τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση όχι μόνο γιατί έχασαν τον μπαμπά τους, αλλά και ως κληρονόμοι αυτού. Εδώ και έναν μήνα η μητέρα τους μέσα από τη φυλακή, με τη δική μου συμβολή και ενός λογιστή, προσπαθεί να καλύψει τα συνεχή χρέη που έρχονται στο όνομα των παιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλά τρέχοντα ζητήματα. Γι’ αυτό και η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας μεσολάβησε ώστε να γίνουν οι δέουσες ενέργειες. Την καλή σχέση της γιαγιάς με τη μητέρα και τα παιδιά επιβεβαιώνει άλλωστε το περιβάλλον – γνωστοί και φίλοι», σχολιάζει ο γνωστός δικηγόρος.

Η απολογία

Σημειώνεται ότι στην απολογία της η 43χρονη από την πρώτη στιγμή αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τη σε βάρος της κατηγορία ως «αστεία, άδικη, νομικά αθεμελίωτη και ανυπόστατη». Ενώπιον της ανακρίτριας η 43χρονη ισχυρίστηκε πως η εμπλοκή της είναι «προϊόν παρερμηνείας, κατασκευασμένων δηλώσεων και ποινικής φαντασίας τρίτων», ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη «αλλά όχι μέσω της τυφλής στοχοποίησης ενός αθώου προσώπου».

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά «τον ρόλο της “σκηνοθέτριας” του εγκλήματος». Υποστήριξε, μάλιστα, πως δεν είχε κανέναν λόγο να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της, αφού και για την επιμέλεια των παιδιών είχαν συμφωνήσει, ενώ ούτε οικονομικό κίνητρο υπήρχε, καθώς δεν του χρωστούσε χρήματα, αλλά αυτός σε εκείνη. Επεσήμανε επίσης ότι το θύμα είχε εξάρτηση από το αλκοόλ, αλλά παρ’ όλες τις εντάσεις που είχαν στη σχέση τους πολλές φορές τον είχε φιλοξενήσει και του είχε προσφέρει βοήθεια συνοδεύοντάς τον σε γιατρούς.

30