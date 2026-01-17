Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» - Real.gr

Στην Αστυνομική Διεύθυνση παρουσιάστηκε και παραδόθηκε ο 45χρονος άνδρας που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας 51χρονου στη Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, νωρίτερα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που εκείνο κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.