Δολοφονία στην Αράχωβα: Νέο χτύπημα στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται πως ετοίμαζαν οι τέσσερις συλληφθέντες - Real.gr

Ένα νέο χτύπημα φαίνεται πως πρόλαβαν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, εκτός από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 42χρονου, που έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας.

Οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει του δράστες εδώ και κάποιες μέρες, ωστόσο αποφάσισαν να κάνουν την επέμβαση και να τους συλλάβουν όταν μόλις χθες οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι δράστες έφυγαν από Αθήνα για Καβάλα και μάλιστα έμειναν σε ξενοδοχείο, ενώ διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ο στόχος παραμένει άγνωστος ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αξιωματικός του «ελληνικού FBI», οι δράστες «γλυκάθηκαν» από τις απολαβές τους και θέλησαν να αναλάβουν και νέο συμβόλαιο θανάτου.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Καταλύτης στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν το χτύπημα που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι ο οποίος ήταν φίλος παλιότερα του 42χρονου και εργαζόταν και σε μία από τις επιχειρήσεις του, ενώ από τότε είχαν καταφέρει οι Αρχές και τους είχαν ταυτοποιήσει για αυτή την απόπειρα ανρθωποκτονίας.

Διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στην μαφιόζικη εκτέλεση της Αράχωβας και τότε ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, διαπίστωσαν πως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στην Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Σε συνδυασμό με βιντεοληπτικά υλικά που κατέγραψαν την διαφυγή τους και μία σειρά από άλλα στοιχεία, συνδυαστικά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες.

Άλλωστε, όπως διαπίστωσαν από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα. Το κλεμμένο με το οποίο μετέβησαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα, το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο αντίστοιχα.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, εκ των οποίων οι νεαροί που είχαν τον βοηθητικό ρόλο και οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές. Ωστόσο, στην Θεσσαλονίκη που ήταν ο τόπος καταγωγής τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους όπλα και οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι που είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, 37χρονος ημεδαπός με καταγωγή από την Καβάλα είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, έξω από το σπίτι του το 2022. Ο δράστης είχε πλούσιο παρελθόν με απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες από παλιότερα και ο άλλος ήταν συνεργός του και σε πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 34χρονου στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, που προαναφέρθηκε. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια που διέμεναν σε κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι.

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα (επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο εκ των οποίων τα τρία όπλα στην Θεσσαλονίκη και τα πέντε στην Αθήνα), που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, με τις πιθανότητες να τις συγκεντρώνει περισσότερο μίας εγχώριας προέλευσης εντολή για συμβόλαιο θανάτου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.