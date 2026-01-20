Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη» - Τι κατέθεσε η 40χρονη σύζυγος του θύματος - Real.gr

Αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση της συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγρινίου, ο οποίος έπεσε νεκρός το Σάββατο από τα πυρά συγχωριανού και πρώην φίλου του.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 40χρονης συζύγου του θύματος για να λάβουν κατάθεση. Πρόκειται για το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, καθώς γνώριζε καλά τόσο το θύμα όσο και τον δράστη, με τους οποίους είχε συνδεθεί προσωπικά στο παρελθόν.

Παρά την τραγική κατάληξη, η γυναίκα, σύμφωνα με το STAR, φέρεται να είπε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι ο 44χρονος μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο έγκλημα, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο», που της φερόταν με αγάπη και κατανόηση. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο σύζυγός της τον προκαλούσε και τον απειλούσε, μεταφέροντας όσα της εκμυστηρευόταν ο κατηγορούμενος.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ικανό να δολοφονήσει κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί. Ο κατηγορούμενος, μου έλεγε συνεχώς ότι ο σύζυγός μου τον προκαλούσε και τον απειλούσε. Το παιδί μου έχω στο μυαλό μου και πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει ο ψυχισμός του την απώλεια του πατέρα του. Λυπάμαι πολύ για όλα όσα έγιναν», φέρεται να κατέθεσε.

Αγρίνιο: Φυγαδεύτηκε μετά την κηδεία η 40χρονη

Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Τρίτης η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο χωριό, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ η σύζυγος του θύματος φυγαδεύτηκε αμέσως μετά την τελετή.

Στο τελευταίο «αντίο», τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω της, με άλλους να τη συμπονούν και άλλους να την κατηγορούν ανοιχτά.

Κάτοικοι του χωριού μιλούν για ένα σοκ που έχει παραλύσει την τοπική κοινωνία, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν φιλικές και συνεργατικές σχέσεις.

Αγρίνιο: Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Ο 44χρονος κατηγορούμενος, που οδηγείται στον ανακριτή, φέρεται να δηλώνει σοκαρισμένος, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και ότι το περιστατικό δεν ήταν προμελετημένο.

Μέσω του συνηγόρου του, προβάλλεται και ο ισχυρισμός της άμυνας, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία από την αυτοψία των Αρχών.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία συνάντηση των δύο ανδρών: αν υπήρχε ραντεβού, αν στήθηκε ενέδρα και πώς βρέθηκαν και οι δύο οπλισμένοι με κυνηγετικές καραμπίνες.