Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Δεν ήταν σύντροφοι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ - Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε τη 47χρονη - Real.gr

Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.