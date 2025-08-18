Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μιλούσε άσχημα για αυτόν σε κοινούς τους γνωστούς - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε συσσίτιο της εκκλησίας.

Η νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι έχει προκαλέσει σοκ. Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 19 Μαρτίου, το θύμα της επίθεσης, η 47χρονη γυναίκα είχε δηλώσει στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου πως ο 28χρονος δράστης την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν γίνει συστάσεις προς τον 28χρονο. Αν και αρχικά είχε ειπωθεί πως θύμα και δράστης είχαν σχέση, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αργότερα η Αστυνομία αναφέρεται: «Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».

Ο 28χρονος, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας, ότι είχε θυμώσει με το θύμα, γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο, η 47χρονη, μιλούσε άσχημα για αυτόν σε κοινούς τους γνωστούς.

Υπενθυμίζεται ότι κάτοικος της περιοχής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένας άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι μια γυναίκα στον δρόμο. Οι γείτονες άκουσαν τα ουρλιαχτά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε συσσίτιο της εκκλησίας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στην είσοδο πολυκατοικίας. Το θύμα φέρει πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, δεν έβλεπαν τoν δράστη και το θύμα συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν. Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.