Δολοφονία στον Αγιο Παντελεήμονα: Τρίτο άτομο αναζητούν οι Αρχές - Πού στρέφονται οι έρευνες - Real.gr

Με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα συνεχίζεται η έρευνα της Αστυνομίας για την ανθρωποκτονία σε βάρος ενός 30χρονου Ουκρανού, σε διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τις Αρχές ειδοποίησε ο τραυματισμένος συγκάτοικός του και ομοεθνής του, ο οποίος είπε ότι δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα.

Στο “μικροσκόπιο” της Ασφάλειας βρίσκεται οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία.

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Οι έρευνες από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, όσο και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο, βρίσκονται σε εξέλιξη.