Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι - Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν - Real.gr

Της Άννας Κανδύλη

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, με πλειοψηφία 6-1,οι δύο κατηγορουμένοι για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024. Κανείς από τους δύο κατηγορούμενους δεν ζήτησε ελαφρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι και η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους κάνοντας λόγο για ένα άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα, στο οποίο οι κατηγορούμενοι «ενήργησαν με ψυχρότητα, επιμονή και συντονισμό».

Οι ποινές

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και παράνομη οπλοχρησία-οπλοφορία, επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον κατηγορουμένο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024. Του επέβαλλε επίσης και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Στον καταδικασμένο ως συνεργό του στο έγκλημα επεβλήθη ποινή κάθειρξης 9 ετών ενώ το δικαστήριο δεν του χορήγησε ανασταλτικό στην έφεση, όπως ζήτησε μέσω των συνηγόρων του, κι έτσι παραμένει στη φυλακή.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από γνωστό μεσίτη της Μυκόνου που είχε διάφορές με το θύμα κι έναν λογιστή που έδωσε πλαστά ΑΦΜ για τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονία.