Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού - Real.gr

Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

17:38, 19/01/2026
Άγρια δολοφονία σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από συμπλοκή κρατουμένων.

Δολοφονία σημειώθηκε εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όταν κρατούμενος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση στην γ’ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης -ελληνικής καταγωγής- φέρεται να χτύπησε με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμεν συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας.

Και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.

 

 

 

