Δόμνα Μιχαηλίδου: 6,8 εκατ. ευρώ για ψηφιακή εκπαίδευση 6.400 πολιτών - Real.gr

Πρόσκληση προς δήμους και πιστοποιημένους φορείς αναπηρίας

«Επενδύουμε 6,8 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή ενδυνάμωση 3.600 συμπολιτών μας άνω των 65 ετών και 2.800 συμπολιτών μας με αναπηρία. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ψηφιακής εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων περνά μέσα από τους Δήμους και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, σε συνέχεια της ήδη στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μας και των τακτικών συναντήσεών μας με την ΚΕΔΕ και την Ε.Σ.Α.με.Α.» δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης, που σχεδίασε και υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

«Η ψηφιακή ενδυνάμωση των ωφελουμένων είναι μια άσκηση στο πεδίο της καθημερινότητας. Η επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Εμείς όμως δεν μιλάμε απλά για δεξιότητες αλλά για βήματα προς ουσιαστική αυτονομία, συμμετοχή και συμπερίληψη» υπογράμμισε η υπουργός.

Η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης, διάρκειας 70 ωρών για τα άτομα άνω των 65 ετών και 80 ωρών για τα άτομα με αναπηρία, θα πραγματοποιηθεί, με δια ζώσης μαθήματα, σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης στους δήμους της χώρας για τους ηλικιωμένους και σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

«Με το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία εξασφαλίζουμε πραγματική προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο και στους ευάλωτους συμπολίτες μας, ώστε να ενισχυθεί η ανεξάρτητη διαβίωση των ωφελούμενων, να μειωθεί η εξάρτησή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη και να αποφευχθεί ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους» τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Πρόσκληση απευθύνεται προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), τις οργανώσεις μέλη της, τις οργανώσεις μέλη αυτών καθώς και τους φορείς που είναι πιστοποιημένοι να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

Οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων άνω των 65 θα λειτουργήσουν σε κοινωνικές δομές ηλικιωμένων που ανήκουν στον εκάστοτε Δήμο, όπως Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), Λέσχες Φιλίας, Κέντρα Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.Φ.Η.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Αντίστοιχα, οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), σε χώρους της Ε.Σ.Α.με.Α. και των παραρτημάτων της, των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αποτελούν φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.με.Α. και μελών αυτών, σε χώρους των Κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://empower.gov.gr/) ορίζεται η 11/08/2025 και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15/09/2025.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ.Ε.Σ.Α.με.Α.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.