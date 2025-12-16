Δομοκός: Ακινητοποιήθηκε τρένο στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα - Real.gr

Ακινητοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (16/12) στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, η αμαξοστοιχία IC 57, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται διαρκώς κοντά στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Το ανωτέρω συμβάν αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.