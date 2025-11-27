Δομοκός: Νεκρός 50χρονος ύστερα από τσίμπημα μέλισσας – «Έβγαζε αφρό από το στόμα» - Real.gr

Ένας άνθρωπος, παθιασμένος κυνηγός, που οι δικοί του τον θεωρούσαν άτρωτο, έμελλε να «νικηθεί» από μια μέλισσα. Στο Mega μίλησαν γνωστοί του άτυχου 50χρονου που έχασε τη ζωή του από το τσίμπημα μιας.

«Ήταν με κάποιους φίλους, τον τσίμπησε κάτι, δεν ξέρουμε τι, και είπε ότι πάει στο φαρμακείο. Οι φίλοι του, του είπαν να μπει στο αμάξι να τον πάνε αυτοί και δεν ήθελε, και βγήκε εκτός ελέγχου με το αμάξι, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Δεν είχε αλλεργίες. Ήταν πάρα πολύ καλός. (…) Και για κυνήγι και ήταν αγρότης. Τον είχε ξανατσιμπήσει, αλλά δεν είχε ξαναπάθει κάτι τέτοιο», είπε η ανιψιά του.

Όπως περιγράφουν οι φίλοι του, ο 50χρονος ένιωσε μία αδιαθεσία αρχικά, αλλά τελικά τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά.

Όλα ξεκίνησαν όταν στα Γραβράκια Δομοκού, όπου ήταν με παρέα για κυνήγι, μία μέλισσα τον τσίμπησε στο αυτί. Ο άντρας ήξερε πως έχει αλλεργία και ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του για το κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

«Είχε πάει το πρωί για κυνήγι ο άνθρωπος, πάνω στο κυνήγι τον τσίμπησε μέλισσα και δεν πρόλαβε να φτάσει. Ήταν αλλεργικός, δεν ήταν, αυτό το ψάχνουμε. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν αλλεργικός. Δεν είχε ξαναπαρουσιάσει κάτι τέτοιο. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν απόφραξη στον λαιμό. Η αφορμή πάντως ήταν η μέλισσα. Τον τσίμπησε μία μέλισσα στο αυτί και αυτό ήταν», λέει ο πρόεδρος της κοινότητας.

Τα πράγματα κλιμακώθηκαν γρήγορα και ο άντρας στη διαδρομή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε από την πορεία του, προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

«Τον τσίμπησε μία μέλισσα τον άνθρωπο, δεν αισθάνθηκε καλά, μπήκε στο αυτοκίνητο να φύγει να πάει στο φαρμακείο, μετά έχασε τις αισθήσεις, τούμπαρε, εξετράπη από την πορεία του. Από πίσω όμως ήταν ένας άλλος κυνηγός. Τον βγάλανε εκεί και τον πήγαν στο φαρμακείο. Τώρα καθυστερήσαν εκεί βέβαια, με αποτέλεσμα να πάει στο φαρμακείο, έβγαζε αφρό από το στόμα και τέτοια και δεν μπορούσαν να τον συνεφέρουν. Δεν τον πρόλαβαν. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ο φαρμακοποιός δεν μπορούσε να τον πιέσει εκείνη την ώρα, να τον πατήσει, να του κάνει ανάνηψη, γιατί φοβόταν μήπως χτύπησε κιόλας κι έσπασε και κάνα πλευρό και τον έκανε χειρότερα στο πνευμόνι. Δεν ήταν άνθρωπος που ήξερε ότι ήταν όντως αλλεργικός. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχε την ένεση εκεί, ότι ήταν όντως αλλεργικός. Βάλανε και κάτι μελίσσια, ήταν επιθετικά εκεί κοντά», λέει φίλος του.