Δώρα Παντέλη: Η συνταγή της για νόστιμη σούπα λαχανικών γεμάτη βιταμίνες – Ιδανική για τις κρύες μέρες - Real.gr

Άρρωστη είναι τις τελευταίες μέρες η Δώρα Παντέλη με αποτέλεσμα να μένει σπίτι, προσπαθώντας να αναρρώσει. Η γνωστή αθλητικογράφος αν και ταλαιπωρείται από κάποια ίωση, παραμένει ενεργή στα social media μέσα από τα οποία διατηρεί καθημερινή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μεταξύ άλλων, η ίδια μοιράστηκε την λαχταριστή και θρεπτική σούπα λαχανικών που ετοίμασε […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Δώρα Παντέλη: Η συνταγή της για νόστιμη σούπα λαχανικών γεμάτη βιταμίνες – Ιδανική για τις κρύες μέρες στο InStyle.