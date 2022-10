Δωρεά απινιδωτή στην Αθλητική Ένωση Σελλάδων Άρτας από την UNI-PHARMA

Έναν απινιδωτή προς την Αθλητική Ένωση Σελλάδων Άρτας, δώρισε η φαρμακοβιομηχανία UNI-PHARMA S.A., προκειμένου να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας.

Της Αιμιλίας Σταθάκου

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο στη φαρμακευτική αγορά, αλλά σημείο αναφοράς και για την κοινωνία. Ο Όμιλος- με επικεφαλής τις κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη- αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων.

Ο ΟΦΕΤ δηλώνει υπερήφανος για τις διαρκείς και άοκνες δράσεις του που κατευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, στην ενίσχυση της έρευνας, της νέας γενιάς αλλά και του περιβάλλοντος.

Μεταξύ αυτών, είναι:

Το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ που αποτελεί στήριγμα για τις νέες γενιές επιστημόνων με γενναίες υποτροφίες

SCIENCE ON THE GO. Το Κινητό εργαστήριο επιστήμης, όπου οι ερευνητές του Ομίλου, διδάσκουν το know-how σκευασμάτων (όπως δημιουργία στοματικών διαλυμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής κλπ) ανά την Ελλάδα.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ, με επισκέψεις σε απομακρυσμένες και άγονες περιοχές και συνεργασία με κατά τόπους Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Η Green Team του ΟΦΕΤ με το σύνθημα Save the Sea, υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις με παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς στα ελληνικά, νησιά.

Συνεργασία με την Axion Hellas για στήριξη του πληθυσμού σε άγονες περιοχές της χώρας με έμφαση την πρόληψη και προαγωγή υγείας.

Η Ομάδα αιμοδοσίας του ΟΦΕΤ ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ με εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Η Running Team του ΟΦΕΤ, ενισχύει σταθερά τα τελευταία χρόνια το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και τις γενναίες γυναίκες που παλεύουν ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Συνεργασία με την Οργάνωση BE LIVE, στηρίζοντας τις προσπάθειες υπογόνιμων ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν οικογένεια.