Quantcast
Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται - Real.gr
real player

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα – Ποιο μουσείο εξαιρείται

11:02, 02/11/2025
Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα – Ποιο μουσείο εξαιρείται

Δίχως εισιτήριο είναι σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού. Την ίδια ευκαιρία έχουμε σε ιστορικούς τόπους και μνημεία σε όλη την επικράτεια μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Ως ημέρες ελεύθερης εισόδου καθορίζονται η ημέρα μνήμης Μελίνας Μερκούρη, οι διεθνείς ημέρες Μνημείων και Μουσείων καθώς και οι ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξαίρεση αποτελεί το Μουσείο της Ακρόπολης στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν κανονικά το εισιτήριο εισόδου.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης λόγω «των δολοφονιών χριστιανών»

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης λόγω «των δολοφονιών χριστιανών»

12:00 02/11
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα, η λαμπερή δεξίωση και... η εντυπωσιακή τουαλέτα - Εικόνες & βίντεο

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα, η λαμπερή δεξίωση και... η εντυπωσιακή τουαλέτα - Εικόνες & βίντεο

11:46 02/11
Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

11:30 02/11
Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το Gov.gr - Σημαντικά τα οφέλη για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση

Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το Gov.gr - Σημαντικά τα οφέλη για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση

11:15 02/11
Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται

11:02 02/11
Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου

Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου

10:55 02/11
Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:53 02/11
ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ μιλώντας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο υποψήφιων κυβερνητών

ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ μιλώντας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο υποψήφιων κυβερνητών

10:40 02/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved