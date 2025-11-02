Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται - Real.gr

Δίχως εισιτήριο είναι σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού. Την ίδια ευκαιρία έχουμε σε ιστορικούς τόπους και μνημεία σε όλη την επικράτεια μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Ως ημέρες ελεύθερης εισόδου καθορίζονται η ημέρα μνήμης Μελίνας Μερκούρη, οι διεθνείς ημέρες Μνημείων και Μουσείων καθώς και οι ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξαίρεση αποτελεί το Μουσείο της Ακρόπολης στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν κανονικά το εισιτήριο εισόδου.