doValue Greece μια νέα εποχή: Φέρνει το IRIS και κάνει τις πληρωμές πιο άμεσες από ποτέ. - Real.gr

Οι οφειλέτες μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους με ασφάλεια, εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος.

Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει και ο τρόπος που οι οφειλέτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις τους. Αυτή τη νέα εποχή έρχεται να εγκαινιάσει η doValue , ενσωματώνοντας την υπηρεσία IRIS Payments στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – My e-Servicing Portal .

Τι όμως καινούργιο φέρνει αυτή η υπηρεσία και ποια οφέλη έχουν οι οφειλέτες;

Πρόκειται για μια προηγμένη και πλήρως διασυνδεδεμένη διατραπεζική λύση, η οποία προσφέρει άμεσες, ασφαλείς και δωρεάν πληρωμές χωρίς την ανάγκη εισαγωγής IBAN ή άλλες τραπεζικές πληροφορίες.

Η doValue Greece είναι η πρώτη στον κλάδο της που αξιοποιεί την υπηρεσία αυτή μέσα από τη συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα IRIS payments, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πώς λειτουργεί το IRIS;

Το IRIS Payments επιτρέπει μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο και σε ασφαλές περιβάλλον απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη, χωρίς να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες τραπεζικές πληροφορίες.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – My e-Servicing Portal στο dovaluegreece.gr . Ο χρήστης για την εγγραφή, θα χρειαστεί να έχει διαθέσιμα κινητό τηλέφωνο, email και τους κωδικούς πρόσβασής στο taxisnet. Σε κάθε επόμενη είσοδό του στην πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή. Αφού μπει στην πλατφόρμα My – e Servicing Portal επιλέγει να πληρώσει μέσω IRIS payments κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking της τράπεζας του γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας με αυτό τον διπλό μηχανισμό ταυτοποίησης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας:

– Μηδενικό κόστος: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται χωρίς χρεώσεις, προμήθειες ή τραπεζικά έξοδα.

– Άμεση μεταφορά χρημάτων: Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο.

– Ασφαλείς συναλλαγές: Η διαδικασία ενσωματώνει τα πλέον αυστηρά πρότυπα προστασίας.

– Χρήση χωρίς στοιχεία IBAN: Απλότητα και ευκολία για τον χρήστη.

– Προσβασιμότητα από κάθε συσκευή: Κινητό, tablet ή υπολογιστής.

– 24/7 Διαθεσιμότητα: Η υπηρεσία λειτουργεί αδιάκοπα, όλες τις ημέρες και ώρες.

Διαδικασία χρήσης:

– Είσοδος στο dovaluegreece.gr

– και επιλογή του My e-Servicing Portal .

– Επιλογή της υπηρεσίας IRIS Payments.

– Κατεύθυνση στο ασφαλές περιβάλλον της επιλεγμένης τράπεζας.

– Επιβεβαίωση πληρωμής με τους e-banking κωδικούς του Δανειολήπτη/οφειλέτη.

– Άμεση ενημέρωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Υποστηριζόμενες τράπεζες

Το IRIS Payments υποστηρίζεται ήδη από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων:

– Εθνική Τράπεζα

– Eurobank

– Alpha Bank

– Τράπεζα Πειραιώς

– Credia Bank

– Viva Wallet

Ο κατάλογος εμπλουτίζεται συνεχώς, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Ένα ακόμα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό