Δρ. Παρή Ράπτη: Εμβληματική σύνοδος στη Γενεύη με διακεκριμένους Ελληνες επιστήμονες

Κεντρικοί ομιλητές στο ετήσιο παγκόσμιο φόρουμ θα είναι ο καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και η ιατρός ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη

Η εβδοµάδα Ειρήνης της Γενεύης, η οποία λαµβάνει χώρα από τις 2 έως τις 6 Νοεµβρίου, αποτελεί µια κορυφαία σύνοδο που πραγµατοποιείται από το 2014. Το ετήσιο αυτό παγκόσµιο φόρουµ λαµβάνει θέση στο διεθνές ηµερολόγιο, συνιστώντας ένα παγκόσµιο δίκτυο κυβερνήσεων, διεθνών οργανισµών, θεσµών, ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανισµών µε στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ανοικοδόµησης κρατών και της επίλυσης συγκρούσεων.

H εµβληµατική αυτή σύνοδος διοργανώνεται στη Γενεύη από το Graduate Institute of International & Development Studies, την Peace Building Platform, τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και την κυβέρνηση της Ελβετίας. Φέτος, λόγω των ιδιαίτερων υγειονοµικών συνθηκών και της COVID-19, πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Οι συνεδρίες διοργανώνονται από παγκόσµια ιδρύµατα και τους πιο προβεβληµένους και έγκριτους φορείς διεθνώς. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα τελευταία πέντε χρόνια ο Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων (ΕΟΠΕ) συµµετέχει αδιαλείπτως και είναι ο µοναδικός ελληνικός οργανισµός που έχει επιτύχει αυτή τη συνεργασία. Οι τέσσερις προηγούµενες εκδηλώσεις του ΕΟΠΕ στον ΟΗΕ διεξήχθησαν στο Palais des Nations, έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Ελληνική συµµετοχή

Οπως ενηµερωθήκαµε από τους διοργανωτές, στον ΟΗΕ κατατέθηκαν περίπου 170 αιτήσεις -ο µεγαλύτερος αριθµός από δηµιουργίας της συνόδου- από ολόκληρο τον κόσµο και εκτείνονταν σε έναν ευρύ ορίζοντα τοµέων, προσφέροντας µια σαφή προοπτική σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους οι φορείς ανταποκρίνονται στις προκλήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια που αντιµετωπίζουµε τώρα συλλογικά.

Η πρόταση του ΕΟΠΕ µε θέµα «The role of research, educational and healthcare institutions in peace building community at COVID-19 times» θεωρήθηκε από τις πιο ισχυρές προτάσεις που παρελήφθησαν, όπως τονίστηκε από τους υπευθύνους της διοργάνωσης στη Γενεύη. Η φετινή ελληνική συµµετοχή πραγµατεύεται τις επιπτώσεις της πανδηµίας αλλά και τις προοπτικές που αναδεικνύονται, όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία στους τοµείς της έρευνας, της υγείας και της εκπαίδευσης και την προώθηση της ειρήνης µέσω αυτών.

Η επιστηµονική ενασχόληση της ενδοκρινολόγου Παρή Ράπτη µε δηµοσιεύσεις για την παθοφυσιολογία της COVID-19 και «Ενδοκρινολογία και COVID-19» αποτέλεσε την αφορµή για την υποβολή της συγκεκριµένης πρότασης στο διεθνές αυτό φόρουµ.

Κεντρικοί οµιλητές της διοργάνωσης του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµόνων είναι ο διεθνούς εµβέλειας Ελληνας γενετιστής, καθηγητής Στυλιανός Ε. Αντωναράκης* του Πανεπιστηµίου της Γενεύης και η διακεκριµένη ιατρός ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη*, επίτιµο µέλος ΕΟΠΕ και επιστηµονική συνεργάτις του Εργαστηρίου Οικονοµικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Η παρουσία του υφυπουργού κ. Χρίστου Δήµα στην ελληνική συµµετοχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και τιµητική για την Ελληνική συµµετοχή.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρµόδιος για Ερευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία Χρίστος Δήµας δήλωσε: «Η εξάπλωση της COVID-19 σε όλο τον κόσµο αποδεικνύει πως η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει κοινά προβλήµατα, ανεξάρτητα από εθνικότητες, φύλο, γλώσσες και θρησκείες. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα συνειδητοποιήσαµε πως η επιστήµη και το ερευνητικό έργο των επιστηµόνων είναι η απάντηση στις προκλήσεις και στην επίτευξη της παγκόσµιας ειρήνης. Στην Ελλάδα σχεδιάσαµε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, την εµβληµατική δράση για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, ένα µεγάλο ερευνητικό έργο που αποτελεί συνεργασία των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ και άλλων φορέων της χώρας. Η εκτέλεση του προγράµµατος φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσµιο µέτωπο των εξελίξεων στη µελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης, προκειµένου να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης».

Χαιρετισµό απηύθυνε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και πρόεδρος του Παγκοσµίου Συµβουλίου Ελλήνων Γιατρών δρ Γιώργος Πατούλης, o οποίος ανέφερε: «Ο COVID-19 κατέδειξε ότι απελευθερώνει δυναµικές βίας, στην κοινότητα και κατ’ οίκον, εκτροχιάζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές συγκρούσεων, διευκολύνει απολυταρχικά καθεστώτα στην περαιτέρω καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ανοίγει, ακόµη, νέους δρόµους και ορίζοντες στα δίκτυα της εκµετάλλευσης και εµπορίας ανθρώπων, όπως και σε νέα κεφάλαια της βιοτροµοκρατίας. Ειρήνη σε καιρούς πανδηµίας σηµαίνει σύµπραξη της έρευνας, του ιατρικού λειτουργήµατος, αλλά και της ίδιας της πολιτικής επικοινωνίας για ένα παγκόσµιο σύστηµα ετοιµότητας και πρόληψης, που θα υπηρετεί τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής µε ενσυναίσθηση και διεθνή αλληλεγγύη».

Στη διοργάνωση χαιρετισμό απεύθυνε επίσης ο ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού - Secreteary General for Public Diplomacy and Greeks Abroad, Ministry of Foreign Affairs, αναφερόμενος στη σημαντικότητα των αποδήμων και τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στην παγκόσμια ειρήνη.

Η ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη, στην έναρξη της διαδικτυακής στρογγυλής τράπεζας, αφού ευχαρίστησε θερµά τον υφυπουργό κ. Χρίστο Δήµα και τον περιφερειάρχη και πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γιώργο Πατούλη, τόνισε: «Ηταν ιδιαίτερη τιµή για εµένα η συµµετοχή µου για άλλη µία χρονιά στην Εβδοµάδα Ειρήνης της Γενεύης (Geneva Peace Week 2020) µέσω του ΕΟΠΕ. Φέτος οι εργασίες πραγµατοποιούνται διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας COVID-19, όµως, χάρη στην τεχνολογία, ακούγονται οι απόψεις µιας οµάδας εκλεκτών Ελλήνων επιστηµόνων. Με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο διεθνής Ελληνας γενετιστής καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης από τη Γενεύη αποδέχθηκε την πρόταση και είναι κεντρικός οµιλητής µαζί µε εµένα στην ελληνική συµµετοχή, προσδίδοντας µεγάλη βαρύτητα στην ελληνική πρόταση».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης, από τη Γενεύη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στα ανθρώπινα γονιδιώµατα βρίσκεται καταγεγραµµένη όλη η ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς και η προδιάθεση ή αιτιολογία των µυρίων ασθενειών του. Η κωδικοποίησή του έχει συµβάλει τα µέγιστα στην κατανόηση αλλά και στην αντιµετώπιση νόσων, ενώ για κάθε άνθρωπο είναι η δική του µοναδική “ταυτότητα”, το “νήµα” που τον συνδέει µε την απαρχή του είδους. Πάνω απ’ όλα, όµως, φέρνει ένα µήνυµα ειρήνης, καθώς στην πραγµατικότητα όλοι είµαστε µακρινοί συγγενείς! Πραγµατικά, θα άξιζε ένα Νόµπελ Ειρήνης στο ανθρώπινο γονιδίωµα, αν και για “τεχνικούς” λόγους δεν θα το πάρει ποτέ...».

Οµιλητές

Ο δρ Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρµακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, συνεργαζόµενος καθηγητής Ερευνας στο Κέντρο Ανάπτυξης Φαρµάκων στο Πανεπιστήµιο Northeastern (Βοστώνη), ανέφερε: «Η πανδηµία του κορωνοϊού και η επιβράδυνση των οικονοµιών παγκοσµίως θα µπορούσαν να ωθήσουν έως και 60-70 εκατοµµύρια άτοµα σε ακραία φτώχεια - ακυρώνοντας τις µακροχρόνιες προσπάθειες για την καταπολέµηση της φτώχειας. Είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν διεθνώς οι πρωτοβουλίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν τις χώρες του τρίτου κόσµου, µε µηχανισµούς που βρίσκουν και κινητοποιούν χρηµατοδότηση για διατροφικές, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προµήθειες. Η κινητοποίηση διεθνών οργανισµών, όπως ο ΠΟΥ, η Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ενωση και τα θεσµικά της όργανα, πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των συστηµάτων Υγείας, στη στήριξη των φτωχότερων νοικοκυριών, στην προστασία της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη µεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων για την COVID-19».

Ο δρ Αθανάσιος Βοζίκης, αναπληρωτής καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονοµικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM), µίλησε για τον ρόλο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας τόσο κατά τη διάρκεια της πανδηµίας όσο και µετά, καθώς σχετίζεται άµεσα και µε τη διατήρηση της ειρήνης σε παγκόσµιο επίπεδο. Τόνισε, επίσης, ότι µετά την πανδηµία ο ΠΟΥ θα έχει σηµαντικό ρόλο στη δύσκολη αποστολή να ανοικοδοµηθούν οι θεσµοί και τα συστήµατα Υγείας σε λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, γεγονός που είναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι συνεισφέρει στη µείωση των εντάσεων και στη διατήρηση της ειρήνης.

Η δρ Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια Εγκληµατολογίας και πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, υπογράµµισε: «Στην Ελλάδα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το θέµα αυτό, µε τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας για τη διερεύνηση της έκτασης, της συχνότητας, των µορφών ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και των αναγκών των θυµάτων κατά την περίοδο της πανδηµίας και συγκεκριµένα της καραντίνας λόγω COVID-19. Ο στόχος της έρευνας είναι η αξιοποίηση των πορισµάτων της (risk assessment tools)».

O πρόεδρος του ΕΟΠΕ κ. Συµεών Σιδηρόπουλος ανέφερε: «Εκ µέρους του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµόνων, αλλά και προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συµµετείχαν στην εκδήλωση αυτή για την Εβδοµάδα Ειρήνης. Η πανδηµία άλλαξε τις συνθήκες σε παγκόσµιο επίπεδο και οι κινήσεις που γίνονται τώρα καθορίζουν και τις µακροχρόνιες διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες. Ευχαριστώ από καρδιάς την ενδοκρινολόγο Παρή Ράπτη, για την πλήρη επιστηµονική κάλυψη και τεκµηρίωση της εν λόγω εκδήλωσης και την εν γένει καθοριστική στήριξή της στον ΕΟΠΕ. Θέλω να ευχαριστήσω βαθύτατα τον οµότιµο καθηγητή κ. Στυλιανό Αντωναράκη που µας τιµά σήµερα µε την παρουσία του, όπως και τους καθηγητές κ. Αθανάσιο Βοζίκη, κ. Αχιλλέα Γραβάνη και κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, για τη συµµετοχή τους στη συζήτηση αυτή, καθώς και τον υπουργό κ. Χρίστο Δήµα και τον περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη. Ευχαριστώ, επίσης, το Δ.Σ. και τα µέλη του ΕΟΠΕ στην Ελλάδα και στη Γενεύη που βοήθησαν σε αυτή τη διοργάνωση».

Συνδεδεµένος µε τον ΟΗΕ

O EΟΠΕ είναι ο πρώτος και µοναδικός Οργανισµός µέλος του United Nations Academic Impact, µε συµβουλευτική ιδιότητα στο UN ECOSOC. Εχει αποκτήσει ειδικό συµβουλευτικό καθεστώς στο Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) United Nations Economic and Social Council. Συνδεδεµένος Οργανισµός µε το Τµήµα Παγκόσµιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (UN - DGC) United Nations Department of Global Communications και µέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήµης (IPSA).

Συνδιοργανωτές µε τον ΕΟΠΕ είναι το Εργαστήριο Οικονοµικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε διευθυντή τον Αθανάσιο Βοζίκη, το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας µε διευθυντή τον Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας, πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΟΠΕ και το Εργαστήριο Δηµόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε διευθύντρια την Ηβη Μαυροµούστακου.

«Peace in the COVID-19 Era» - «Η Ειρήνη την Εποχή της COVID-19».

Οι τοποθετήσεις, οι οµιλίες και οι προτάσεις όλων των διακεκριµένων Ελλήνων επιστηµόνων που συµµετείχαν θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Ειρήνης τον Νοέµβριο του 2020.

Τον συντονισµό της συζήτησης της διαδικτυακής στρογγυλής τραπέζης πραγµατοποίησε η έγκριτη δηµοσιογράφος Σοφία Νέτα.

*Ο δρ Στυλιανός Ε. Αντωναράκης είναι οµότιµος καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης, ιδρυτής και πρώην πρόεδρος του Τµήµατος Γενετικής Ιατρικής και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, ιδρυτής και πρώην διευθυντής του iGE3 Ινστιτούτου Γενετικής και Γονιδιωµατικής της Γενεύης, µέλος της Ακαδηµίας Ιατρικών Επιστηµών της Ελβετίας

*Η ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη είναι επιστηµονική συνεργάτις του Εργαστηρίου Οικονοµικών και ?ιοίκησης της Υγείας (LabHEM) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, επίτιµο µέλος και αντιπρόεδρος του ?ιεπιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΟΠΕ, www. parirapti.gr