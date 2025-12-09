Δράμα: Αγρότες στα μπλόκα έκαναν έκπληξη σε αστυνομικό - Της έφεραν τούρτα για τα γενέθλιά της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε μία όμορφη έκπληξη προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ.
Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία πρόσφεραν μία τούρτα στην υποδιοικήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της.
Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.
@farma.to.voskotopi -ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2025 #mploka2025🇬🇷🇬🇷 #police #αστυνομια #agriculture #farmer ♬ πρωτότυπος ήχος – Xrhstos Tsernios