Δράμα: Αγρότες στα μπλόκα έκαναν έκπληξη σε αστυνομικό - Της έφεραν τούρτα για τα γενέθλιά της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δράμα: Αγρότες στα μπλόκα έκαναν έκπληξη σε αστυνομικό – Της έφεραν τούρτα για τα γενέθλιά της – ΒΙΝΤΕΟ

16:01, 09/12/2025
Σε μία όμορφη έκπληξη προχώρησαν οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ.

Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία πρόσφεραν μία τούρτα στην υποδιοικήτρια αστυνομικό, η οποία ήταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της.

Οι αγρότες μάλιστα δεν δίστασαν να την ευχαριστήσουν που βρίσκεται πάντα κοντά τους, προσέχοντας την ασφάλειά τους.

 

@farma.to.voskotopi -ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ 2025 #mploka2025🇬🇷🇬🇷 #police #αστυνομια #agriculture #farmer ♬ πρωτότυπος ήχος – Xrhstos Tsernios

