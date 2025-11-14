Δράμα: Τρεις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - Real.gr

Quantcast
Δράμα: Τρεις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

16:30, 14/11/2025
Τρεις Σταθμοί Απολύμανσης Τροχοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Νωπού Γάλακτος, Ζωοτροφών, Ζώντων Ζώων και λοιπών αγροτικών οχημάτων καθώς και επιβατικών που επιθυμούν να απολυμανθούν, θα λειτουργούν, από 17 Νοεμβρίου, σε σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Δράμας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα σημεία αυτά είναι:

Στην Εθνική Οδό Δράμας-Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δράμα, στο ύψος του υποσταθμού της ΔΕΗ (περιοχή Κεφαλαρίου).

Στην Εθνική Οδό Δράμας-Αμφίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δράμα, πριν τη Μαυρολεύκη, στη διασταύρωση για Νεροφράκτη.

Στην Εθνική Οδό Δράμας-Αλιστράτης, στο ύψος του γηπέδου Σιταγρών.

Οι Σταθμοί Απολύμανσης θα λειτουργούν Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 8:30 πμ έως 16:30 μμ.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, επαγγελματίες και μη οδηγοί που χρησιμοποιούν τα παραπάνω οχήματα και διέρχονται από τα ανωτέρω σημεία να σταματούν προς απολύμανση των οχημάτων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

