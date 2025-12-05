Δραματική διάσωση μητέρας και γιου από το φλεγόμενο σπίτι τους στη Χίο – Βίντεο από τον απεγκλωβισμό - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι λόγω των πυκνών καπνών μια 53χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της.

Και οι δύο είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα στο σημείο που εκδηλώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην υπόλοιπη κατοικία.