Δραματική η κατάσταση από την φωτιά στην Αττική

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, ενώ συμπλήρωσε ότι από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις, τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά, λόγω της διασποράς τους, αλλά και των πυκνών καπνών» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς, Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων, Κρασσά Άνω Βριλησσίων καθώς και από Διόνυσο και Καλέντζι Μαραθώνα, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Ενώ, όπως είπε νωρίτερα εκκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Περαιτέρω, τόνισε ότι στο αίτημα της χώρας μας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής, από χθες το απόγευμα, προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρίθηκαν, η Γαλλία με την αποστολή ενός ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα, η Ιταλία με την αποστολή 2 αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 υδροφόρα, με αναμενόμενη άφιξη αύριο.

Επίσης, όπως είπε, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Συνεχής ενημέρωση:

We stand with Greece as it battles devastating fires.

The EU is sending support from its #rescEU fleet: two planes from Italy and a helicopter from France.

Firefighting teams from Czechia and Romania are also being deployed.

This is #EUSolidarity in action.