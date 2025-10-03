Δροσιά: Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 38χρονου - «Γιατί με πυροβολείς;» - Real.gr

Σοκαριστικές εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τη στιγμή που ο 38χρονος δέχεται ένοπλη επίθεση στον κήπο του σπιτιού του στη Δροσιά.

Όπως δείχνει το βίντεο, ο 38χρονος ήρθε με πρόσωπο με τον δράστη που του είχε στήσει καρτέρι στον κήπο του σπιτιού του.

Η ώρα ήταν 06:27 όταν το θύμα έβγαινε από το σπίτι στην Δροσιά. Ο δράστης, φορώντας κουκούλα, βγάζει μέσα από το μπουφάν του ένα όπλο. Ο άτυχος άνδρας τα χάνει, στραβοπατάει και πέφτει μέσα στους θάμνους και ο δράστης σηκώνει το όπλο και πυροβολεί. Ο 38χρονος με τρεμάμενη φωνή ρωτάει τον άνδρα που προσπαθεί να του πάρε τη ζωή, «τι κάνει» ενώ ήδη έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε 6:30 θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς ο ένας στην αρχή μεμονωμένος ο πρώτος και άκουσα βοήθεια από άνθρωπο να φωνάζει και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η βοήθεια σταμάτησε».

Από τους αστυνομικούς στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες. Μαρτυρίες την ίδια ώρα κάνουν λόγο για 6 πυροβολισμούς. Το θύμα, μετέβη μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας σοβαρά τραύματα στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μία γυναίκα από την Ρουμανία με την οποία ωστόσο είχαν χωρίσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Εκείνη προχώρησε την ζωή της με έναν άνδρα ο οποίος ωστόσο -σύμφωνα με μαρτυρίες- είχε ενοχλήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν τον 38χρονο τον οποίο και κατονόμασε το θύμα ως δράστης της επίθεσης.

Οικογενειακός φίλος του θύματος της ένοπλης επίθεσης μίλησε στο MEGA, αναφέροντας τα εξής:

Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας οπότε τον έβαλε στην πρίζα.

Είχανε διαφορές για το παιδί;

Καμία, έχουνε υπογράψει τα πάντα.

Το τι ακριβώς προηγήθηκε μέχρι την ανατριχιαστική επίθεση, στο βίντεο ντοκουμέντο, παραμένει ακόμη ένα μυστήριο. Ο άνδρας με την κουκούλα που πυροβολεί εν ψυχρώ, είναι πράγματι ο σύντροφος την πρώην του θύματος; Είχε λόγο αυτή η γυναίκα, που έχει αποκτήσει ένα παιδί με το θύμα, όπως και ο νυν φίλος της να θέλουν το κακό του 38χρονου;

Πού στρέφονται οι έρευνες

Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει άφαντος με τους αστυνομικούς να περιμένουν να συνέλθει ο 38χρονος ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον «Ερυθρό Σταυρό» προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο για τη σχέση με την πρώην σύντροφό του όσο και για τον νυν σύντροφο της και τις διαφορές ανάμεσά τους.

Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι αστυνομικοί ξέρουν πού βρίσκεται ο δράστης ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση καθώς πέρα από την μαρτυρία του θύματος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να χτυπήσει ξανά το θύμα με το αυτοκίνητο, ενώ μάλιστα είχε προσπαθήσει να μπει και στο σπίτι του.