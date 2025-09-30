Δροσιά: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από το σπίτι του - Ποιον «έδειξε» το θύμα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας στη Δροσιά.

του Θεοδόση Πάνου

Ο άνδρας, ο οποίος πυροβολήθηκε με 22άρι πιστόλι, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, καθώς είχε τις αισθήσεις του, είπε σε αστυνομικούς πως είναι υπάλληλος σε εταιρεία αμυντικών συστημάτων και προσδιόρισε το κίνητρο ως προσωπικό, δείχνοντας συγκεκριμένο άτομο, το οποίο κατά το παρελθόν κινούνταν στο περιβάλλον της σημερινής του συντρόφου.